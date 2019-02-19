影╱新港奉天宮媽祖遶境「很國際」 飛驒古川祝歌慶賀

2019-02-19 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣新港奉天宮今早舉行元宵遶境起駕活動，新港奉天宮天上聖母元宵遶境已有近400年歷史，保存歷代鄉親們的歷史記憶，並於2010年8月登錄為嘉義縣的無形文化資產。今年的元宵遶境，國際友人紛紛來台為新港媽祖慶賀，來自日本飛驒市古川的日本好朋友一同點響起馬炮，並在起駕前呤唱祝歌「若松樣」。

飛驒市由副市長湯之下明宏帶領市役所同仁、市議會中嶋国則副議長、葛谷寬德前議長及市議員等12人，從日本遠道而來新港參與奉天宮媽祖元宵繞境，並在開台媽祖起駕前吟唱，「若松樣」是聯合國教科文組織登錄的非物質文化遺產─飛驒「古川祭」起太鼓時吟唱，代表祭典文化中至高隆重的祝禱。

日本動畫家新海誠編劇與執導的動畫電影「你的名字」，即是以飛驒古川為場景，105年在台灣上映，票房破2億台幣以上，片中「飛驒市圖書館」「飛驒古川駅」「氣多若宮神社」成為新興旅遊熱門景點。

除了來自日本的貴賓以外，還有來自台灣各地的友宮：台北松山慈祐宮、木柵忠順廟、竹北天后宮、布袋過溝建德宮、后厝龍鳳宮、新竹聖安宮、桃園慈護宮、桃園龍喉宮、台中萬春宮、西螺福興宮、埔里青天堂，加上新港在地宮廟、陣頭，預計將吸引近10萬人參與此次盛會。