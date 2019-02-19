台南鹽水蜂炮今晚壓軸 炮城精銳全出大轟炸

2019-02-19 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南鹽水蜂炮昨登場，今天是最後一天，遶境陣頭路線集中在鹽水市區，深受遊客期待的蜂炮炮城今晚將精銳全出，晚上9點在鹽水國中還有集中施放區，可觀賞大型煙火瀑布雨及大型LED炮城，活動將掀起最高潮。

鹽水蜂炮今年估計炮城約150至200座間，昨晚遶境粗估僅點燃約1/3，約還有2/3預定入夜點燃，將照亮鹽水夜空，預計到明天凌晨2至3點才會告一段落，要將鹽水小鎮搖身一變成「不夜城」。

鹽水武廟說，這次參與遶境共有16座宮廟、40多頂神轎，昨兩條遶境陣頭繞行鹽水郊區外的岸內、舊營、桐寮等里，今擴大為5條路線，遶境路線集中在鹽水市區，喜歡參與遶境廟會遊客，下午就可來鹽水市區，感受鹽水人不一樣的「鬧元宵」。

台南市政府觀旅局說，若不喜歡冒險遊客，今晚也可到鹽水國中操場的集中施放區，觀賞3座「諸事如意．心想事成」主題花燈炮城，預定晚上9點開始施放，瞬間火樹銀花熱鬧景況，保證讓遊客不虛此行。

而因應大批遊客，新營警分局將在今天下午3點起至蜂炮結束，在市道172線、台19線省道進入鹽水市區實施交通管制，請用路人配合。