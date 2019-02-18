蜂炮熱力四射 舞動鹽水

相關新聞
民眾送萬元加菜金 台南消防局：盛情難卻，暫收將送還2019-02-18 18:05
體驗一日農夫 翁章梁帶小朋友下田插秧2019-02-18 18:02
朴子市配天宮燈花媽踩街嘉年華 明晚登場送小提燈2019-02-18 17:57
南檢成立國土保育平台 黃偉哲誓言保育台南好山好水2019-02-18 17:56
網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一2019-02-18 15:04
高額學費不能退？台南修訂補習班退款辦法 優於全國2019-02-18 13:40
影／自強嬤製餅助家扶義賣 還考進科大鼓勵病孫上學2019-02-18 13:38
婦女聯合會雲林分會助學 9年發出800萬元2019-02-18 13:31
工程付款延宕全國第一嚇跑廠商 張麗善要比照六都簡化2019-02-18 12:48
暖心清潔員不忘兒時恩 長大組義廚團助弱勢吃好料2019-02-18 10:22
評／說不好故事，故宮南院成「冷宮」？2019-02-18 09:48
防山坡地濫墾 專家提4措施2019-02-17 23:43
嘉縣山坡地濫墾頻傳 縣府：4個巡查員轄管10萬多公頃2019-02-17 23:41
雲林湖山水庫將設發電廠 年發800萬度電2019-02-17 23:22
台南安平新景點 「大魚的祝福」屢遭破壞2019-02-17 23:00
嘉縣新聞行銷處長賴明宏 整合行銷提高嘉義能見度2019-02-17 22:48
影／人生不設限 音樂才子白天教琴夜賣鹹酥雞2019-02-10 17:28
魚夫批黑道宮廟文化 台南西羅殿喊提告2019-02-10 16:56
影／2億畫展成話題 台南北門洗滌鹽推丁紹光畫展2019-02-10 15:25
快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多2019-02-10 14:17
台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化2019-02-10 13:48
台南學甲母子新農人 自創品牌守護家鄉顧健康2019-02-10 13:22
阿里山吉野櫻花況不佳 樹醫治療展生機2019-02-10 12:30
影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎2019-02-10 10:41
台南信義街選物店 生活器皿展現文青美學2019-02-10 10:26
漫步台南「老古石街」 親見文學耆老葉石濤筆下景色2019-02-10 10:07
老藥師重拾畫筆 手繪民雄古地圖2019-02-10 09:26
暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增2019-02-10 09:10
黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎2019-02-10 07:47
台南鹿耳門天后宮「跋四季籤」 專家解籤：整體中下籤2019-02-10 00:31
春雨不來 嘉義市蘭潭水庫百年古井浮現2019-02-09 22:39
嘉義大福興宮助年輕男女脫單 212人來「球」親2019-02-09 22:37
台南春節人進來 推古蹟文創商品 觀光收入增2成2019-02-09 22:28
熱門文章
耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭2019-02-17 21:48
一盤燙青菜要60元！ 網友嘆新竹物價「全國之冠」2019-02-18 10:27
桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任2019-02-18 13:10
300架無人機今夜「飛出」TAIWAN 民眾驚呼：超感動2019-02-17 23:37
高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆2019-02-18 12:29
總統故鄉屏東辦燈會 無敵水域光影今晚震撼試燈2019-02-18 10:57
銅梁火龍三度來台演出 花火與煙霧中舞龍展現震撼2019-02-18 07:26
台灣燈會遊客爆大量 屏縣再多調200輛遊覽車備戰2019-02-18 15:25
苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉2019-02-17 22:18
越夜越美麗！全台元宵燈會總整理2019-02-18 17:21
明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯2019-02-17 22:24
工程付款延宕全國第一嚇跑廠商 張麗善要比照六都簡化2019-02-18 12:48
綠議員擋花季預算？ 柯文哲爆粗口挨轟2019-02-17 23:55
來基隆指定要買的鞋 就叫「凡人與路-Daily Shoes」2019-02-18 11:21
指議員許淑華政治操作 北市公園處長失言道歉2019-02-18 05:04
網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一2019-02-18 15:04
燈會勤務太操警嗆罷工 葉毓蘭：操死多少警察才覺醒？2019-02-18 15:24
台灣燈會明開幕 限量「小豬提燈」想搶報你知2019-02-18 11:10
轉傳敬老卡影片列考核惹怒公務員 中市社會局：意在奬勵2019-02-17 22:19
興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起2019-02-18 11:40
打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛2019-02-18 07:34
小提燈停發惹怨 北市議員急調外縣市燈2019-02-18 00:00
愛心幼童扮燈籠 邀民眾捐發票救救植物人2019-02-18 12:54
中壢青埔、龜山坪頂 擬增設國中小2019-02-17 23:50
暖冬亂花期 賞櫻要等3月2019-02-17 22:34
龍山文創冷清 擬設網紅培育基地2019-02-17 23:16
影／元宵台南鹽水蜂炮咻咻飛 上午「啟炮」遶境2019-02-18 09:37
影／挑戰全國最高測速桿 清境農場奔羊節羊咩咩拚超速2019-02-18 14:59
連假兩樣情…池上遊客破15萬 關山不到1萬2019-02-17 22:42
新春捐發票送福袋 竹市稅務局元宵添好運2019-02-18 13:00
台南農產公司搞烏龍 新增董事發現不合法又叫人辭職2019-02-18 18:27
潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉2019-02-18 09:22
影╱台灣燈會總彩排 5架經國號衝場超壯觀2019-02-18 18:05
桃市議員王仙蓮回歸國民黨 藍營議會實質過半2019-02-18 13:31
長達60多年未回歸祖籍 花蓮90歲阿美族嬤登記成功落淚2019-02-18 15:47
影／交通號誌不良致孩童遭撞 北市交工處：塗銷該處斑馬線2019-02-18 17:53
新北燈會今晚點亮 賞燈 聽歌吃美食2019-02-18 00:19
汰換節能冰箱、冷氣機 新北補助今起跑2019-02-17 23:36
明晚元宵滿月 119年來最大2019-02-18 00:23
台中想復辦東亞青運 令狐榮達：有難度但不放棄2019-02-18 13:12
留言