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洋紅風鈴花盛開 竟有遊客攀折花木

2019-02-18 19:10中央社 嘉義市18日電

國立嘉義特殊教育學校洋紅風鈴花盛開，吸引不少遊客利用假日入校參觀，卻有遊客弄髒廁所、攀折花木，還留下大量垃圾，令學校職工大嘆「不敢恭維」。

嘉義特教學校今天趁洋紅風鈴花盛開之際，舉辦賞花會及職業教育課程成果發表會，卻有學校職工私下抱怨，指校園在假日湧進不少賞花客，遊客卻將學校廁所弄得髒兮兮，還攀折花木、亂丟垃圾，令人不敢恭維。

校長許碧雲表示，嘉義特教學校高鐵大道旁的洋紅風鈴木在2、3月間綻放，是嘉義市迷人的花道之一，歡迎民眾一起來賞花、感念大自然的思典，但也請遊客不要破壞環境，留給學子一個好榜樣。

許碧雲指出，嘉義特殊教育學校在25年前創校時，由首任校長邱明發在校園北側高鐵大道圍牆旁，種植49株洋紅風鈴木；5年前在嘉義林管處及桃城獅子會贊助下，另在世賢路校門增種一排，目前已成為民眾打卡拍照的熱門景點。

校方利用洋紅風鈴花盛開之際，今天舉辦「相約風鈴．春之饗宴」職教成果展，現場有太鼓隊及啦啦隊表演、高職部學生洗車、清潔劑DIY、咖啡、飲料實作、農園藝產品展示等。

被稱為「獨輪車王子」的高職部新生蔡傑，今天也以獨輪車花式表演，令現場來賓讚嘆「了不起」。

許碧雲表示，一般人練習騎獨輪車，可能幾個月就能上手，但蔡傑卻花了3年時間苦練，在汗水與淚水交織下，學會了前進、S型後退、踩車輪前進、一步一腳印等花式技巧，的確不容易。

風鈴木賞花廁所
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