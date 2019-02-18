台南農產公司搞烏龍 新增董事發現不合法又叫人辭職

2019-02-18 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市農產運銷公司在4年前董事人數由原有5人增至6人，但台南市農業局一直到最近才向議會提案修改相關規定，將董事由5人增至9人，議員質疑這是「先斬後奏」的作法，要求成立專案小組調查，清查台南市轄屬官股公司及基金會、行政法人等是否也有類似的違法情況。

農業局則表示，並非故意違法，台南縣市在合併之前並沒有農產運銷公司，合併之後才成立，當時玉井青果市場併入農產公司，並在104年公司定期董事會中，新增一名董事，把玉井區區長聘為董事，近期因為打算再增聘學者擔任董事，承辦人員翻閱「台南市農產運銷股份有限公司組織自治條例」，才發現其中規定董事應為5人，而玉井區長已配合提出辭呈，相關人員的疏失將進行懲處。

台南市平地原住民市議員穎艾達利今天表示，農業局最近才提案修改該自治條例，增加董事人數，但在之前董事人數已從5人增為6人，明顯違法，而且先斬後奏、藐視議會。

據了解，農產公司現任董事包括台南市市長黃偉哲、農業局長李朝塘、財稅局長陳柏誠、秘書長方進呈、新化區區長吳金喜及玉井區區長張文榮。

穎艾達利質疑，農產公司已經增設董事席次，並向主管單位完成登記，在經濟部商業司商工登記公示資料官網可以被公開查詢，為何還大張旗鼓要在市議會第二次臨時會中提案修法，增設董事席次為9人？如果農產公司有需要增加董事人數，應先提請議會修改條例，再依據條例修改章程，卻先修改章程造成既成事實，再來要求議會背書。

穎艾達利認為，市府應全面清查各公營事業的狀況，向議會提出報告，他並質疑，台南農產公司修改章程的時候，有沒有提交股東會/董事會會議討論通過？會議紀錄有沒有監察人簽名認可？除農產公司台南還有有多少公營事業存在這樣類似行為似行為？是冰山一角或是積習通例？