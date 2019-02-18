親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

台南農產公司搞烏龍 新增董事發現不合法又叫人辭職

2019-02-18 18:27聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市農產運銷公司在4年前董事人數由原有5人增至6人，但台南市農業局一直到最近才向議會提案修改相關規定，將董事由5人增至9人，議員質疑這是「先斬後奏」的作法，要求成立專案小組調查，清查台南市轄屬官股公司及基金會、行政法人等是否也有類似的違法情況。

農業局則表示，並非故意違法，台南縣市在合併之前並沒有農產運銷公司，合併之後才成立，當時玉井青果市場併入農產公司，並在104年公司定期董事會中，新增一名董事，把玉井區區長聘為董事，近期因為打算再增聘學者擔任董事，承辦人員翻閱「台南市農產運銷股份有限公司組織自治條例」，才發現其中規定董事應為5人，而玉井區長已配合提出辭呈，相關人員的疏失將進行懲處。

台南市平地原住民市議員穎艾達利今天表示，農業局最近才提案修改該自治條例，增加董事人數，但在之前董事人數已從5人增為6人，明顯違法，而且先斬後奏、藐視議會。

據了解，農產公司現任董事包括台南市市長黃偉哲、農業局長李朝塘、財稅局長陳柏誠、秘書長方進呈、新化區區長吳金喜及玉井區區長張文榮。

穎艾達利質疑，農產公司已經增設董事席次，並向主管單位完成登記，在經濟部商業司商工登記公示資料官網可以被公開查詢，為何還大張旗鼓要在市議會第二次臨時會中提案修法，增設董事席次為9人？如果農產公司有需要增加董事人數，應先提請議會修改條例，再依據條例修改章程，卻先修改章程造成既成事實，再來要求議會背書。

穎艾達利認為，市府應全面清查各公營事業的狀況，向議會提出報告，他並質疑，台南農產公司修改章程的時候，有沒有提交股東會/董事會會議討論通過？會議紀錄有沒有監察人簽名認可？除農產公司台南還有有多少公營事業存在這樣類似行為似行為？是冰山一角或是積習通例？

農業局則表示，為因應玉井青果市場於102年併入農產運銷公司，玉井場為本市重要之芒果產地批發市場，芒果交易量大且交易價格具全國芒果市場關鍵性，急需玉井區公所共同輔導該場以協助芒果交易事宜，故該公司於104年度第1次定期董事會中，新增董事一人，由玉井區長出任。

台南市議員穎艾達利認為台南市農產運銷公司董事人數增加是先斬後奏。圖／穎艾達利提供
台南市議員穎艾達利認為台南市農產運銷公司董事人數增加是先斬後奏。圖／穎艾達利提供
分享

芒果原住民經濟
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

民眾送萬元加菜金 台南消防局：盛情難卻，暫收將送還

2019-02-18 18:05

體驗一日農夫 翁章梁帶小朋友下田插秧

2019-02-18 18:02

朴子市配天宮燈花媽踩街嘉年華 明晚登場送小提燈

2019-02-18 17:57

南檢成立國土保育平台 黃偉哲誓言保育台南好山好水

2019-02-18 17:56

網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一

2019-02-18 15:04

高額學費不能退？台南修訂補習班退款辦法 優於全國

2019-02-18 13:40

影／自強嬤製餅助家扶義賣 還考進科大鼓勵病孫上學

2019-02-18 13:38

婦女聯合會雲林分會助學 9年發出800萬元

2019-02-18 13:31

工程付款延宕全國第一嚇跑廠商 張麗善要比照六都簡化

2019-02-18 12:48

暖心清潔員不忘兒時恩 長大組義廚團助弱勢吃好料

2019-02-18 10:22

評／說不好故事，故宮南院成「冷宮」？

2019-02-18 09:48

防山坡地濫墾 專家提4措施

2019-02-17 23:43

嘉縣山坡地濫墾頻傳 縣府：4個巡查員轄管10萬多公頃

2019-02-17 23:41

雲林湖山水庫將設發電廠 年發800萬度電

2019-02-17 23:22

台南安平新景點 「大魚的祝福」屢遭破壞

2019-02-17 23:00

嘉縣新聞行銷處長賴明宏 整合行銷提高嘉義能見度

2019-02-17 22:48

影／人生不設限 音樂才子白天教琴夜賣鹹酥雞

2019-02-10 17:28

魚夫批黑道宮廟文化 台南西羅殿喊提告

2019-02-10 16:56

影／2億畫展成話題 台南北門洗滌鹽推丁紹光畫展

2019-02-10 15:25

快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多

2019-02-10 14:17

台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化

2019-02-10 13:48

台南學甲母子新農人 自創品牌守護家鄉顧健康

2019-02-10 13:22

阿里山吉野櫻花況不佳 樹醫治療展生機

2019-02-10 12:30

影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎

2019-02-10 10:41

台南信義街選物店 生活器皿展現文青美學

2019-02-10 10:26

漫步台南「老古石街」 親見文學耆老葉石濤筆下景色

2019-02-10 10:07

老藥師重拾畫筆 手繪民雄古地圖

2019-02-10 09:26

暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 09:10

黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎

2019-02-10 07:47

台南鹿耳門天后宮「跋四季籤」 專家解籤：整體中下籤

2019-02-10 00:31

春雨不來 嘉義市蘭潭水庫百年古井浮現

2019-02-09 22:39

嘉義大福興宮助年輕男女脫單 212人來「球」親

2019-02-09 22:37

台南春節人進來 推古蹟文創商品 觀光收入增2成

2019-02-09 22:28

連11個聖筊 女信徒贏得港口宮80多萬元轎車

2019-02-09 19:40
看更多

熱門文章

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

2019-02-18 13:10

一盤燙青菜要60元！ 網友嘆新竹物價「全國之冠」

2019-02-18 10:27

300架無人機今夜「飛出」TAIWAN 民眾驚呼：超感動

2019-02-17 23:37

高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29

銅梁火龍三度來台演出 花火與煙霧中舞龍展現震撼

2019-02-18 07:26

總統故鄉屏東辦燈會 無敵水域光影今晚震撼試燈

2019-02-18 10:57

影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45

苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉

2019-02-17 22:18

台灣燈會遊客爆大量 屏縣再多調200輛遊覽車備戰

2019-02-18 15:25

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

綠議員擋花季預算？ 柯文哲爆粗口挨轟

2019-02-17 23:55

工程付款延宕全國第一嚇跑廠商 張麗善要比照六都簡化

2019-02-18 12:48

指議員許淑華政治操作 北市公園處長失言道歉

2019-02-18 05:04

來基隆指定要買的鞋 就叫「凡人與路-Daily Shoes」

2019-02-18 11:21

網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一

2019-02-18 15:04

轉傳敬老卡影片列考核惹怒公務員 中市社會局：意在奬勵

2019-02-17 22:19

興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起

2019-02-18 11:40

燈會勤務太操警嗆罷工 葉毓蘭：操死多少警察才覺醒？

2019-02-18 15:24

打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛

2019-02-18 07:34

台灣燈會明開幕 限量「小豬提燈」想搶報你知

2019-02-18 11:10

小提燈停發惹怨 北市議員急調外縣市燈

2019-02-18 00:00

暖冬亂花期 賞櫻要等3月

2019-02-17 22:34

中壢青埔、龜山坪頂 擬增設國中小

2019-02-17 23:50

龍山文創冷清 擬設網紅培育基地

2019-02-17 23:16

影／元宵台南鹽水蜂炮咻咻飛 上午「啟炮」遶境

2019-02-18 09:37

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

愛心幼童扮燈籠 邀民眾捐發票救救植物人

2019-02-18 12:54

連假兩樣情…池上遊客破15萬 關山不到1萬

2019-02-17 22:42

桃市議員王仙蓮回歸國民黨 藍營議會實質過半

2019-02-18 13:31

影／挑戰全國最高測速桿 清境農場奔羊節羊咩咩拚超速

2019-02-18 14:59

新春捐發票送福袋 竹市稅務局元宵添好運

2019-02-18 13:00

汰換節能冰箱、冷氣機 新北補助今起跑

2019-02-17 23:36

越夜越美麗！全台元宵燈會總整理

2019-02-18 17:21

長達60多年未回歸祖籍 花蓮90歲阿美族嬤登記成功落淚

2019-02-18 15:47

新北燈會今晚點亮 賞燈 聽歌吃美食

2019-02-18 00:19

台中想復辦東亞青運 令狐榮達：有難度但不放棄

2019-02-18 13:12

中研院睦鄰 百萬元無人機飛進白雲國小

2019-02-17 23:51

明晚元宵滿月 119年來最大

2019-02-18 00:23

竹市打造新總圖 3年後啟用

2019-02-17 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top