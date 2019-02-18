體驗一日農夫 翁章梁帶小朋友下田插秧

2019-02-18 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「誰知盤中飧粒粒皆辛苦」，嘉義縣長翁章梁今天上午帶領朴子市大同國小小朋友，在鹿草鄉寶哥友酵農場，下田插秧，體驗一日農夫，從小就幫父母農作的翁章梁說，嘉義縣是農業大縣，食農教育很重要，小朋友捲褲管，腳踏泥田，體驗農夫農作辛苦，長大後才會感恩，珍惜豐足飲食的日子。

翁章梁從小就幫忙務農，插起秧苗動作熟練，一看就知道「叔叔有練過」，但多數的小朋友卻是手忙腳亂，玩泥巴，開心不得了，寓教於樂，翁章梁遇到校長周濟仁與青農許正寶，發起「守稻者和食稻者的相遇活動」，鹿草鄉長楊秀玉和議員林緗亭、詹琬蓁、賴瓊如到場，跟著小朋友下田學插秧。

這趟食農教育戶外課程，安排解說、插秧體驗與趣味競賽，70名學童認識食用米種類、稻子成長周期、種子與育苗知識，還赤腳走進深1尺的農田學插秧；除食農教育實作，環保局準備元宵節湯圓、安排食安課程和小知識，教導小朋友如何分辨工業染劑玫瑰紅B和可食用色素的不同。