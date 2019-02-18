朴子市配天宮燈花媽踩街嘉年華 明晚登場送小提燈

2019-02-18 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



明天元宵節，嘉義縣朴子市配天宮晚間按傳統，舉辦「燈花媽踩街嘉年華遊行」及燈謎晚會送獎品，廟方準備1萬5000個小提燈，明晚6點在停車場發送。

傳承逾200年「御賜燈花」燈花媽踩街遊行，明晚元宵夜熱鬧登場，每年燈花媽踩街嘉年華慶元宵，吸引大批民眾參與，信眾陪媽祖遶境踩街，遶境前廟方辦3天法會，信眾湧入燒香祭拜，熱鬧滾滾。

有別於新春提燈用動物生肖造型，去年以媽祖娘傘為發想，將燈花媽神轎、求子紅白花、祥龍、麒麟等象徵好運平安意象融入提燈，今年廟方特製討喜的紅色ＬＥＤ小提燈，配天宮董事長黃清田說，廟方準備1萬5000個小提燈，今晚6點在停車場發送。

另明天上午8點準備平安福圓，供信眾吃平安，燈花媽踩街遊行晚間6點登場，7點燈謎晚會，從配天宮到舊市公所前踩街大道，布置數十個亮麗裝置藝術，妝點美麗。

廟史記載，清朝嘉慶君遊台灣，王得祿將軍護駕有功，皇帝感念將王得祿拉拔長大兄嫂許氏，每年元宵都會邀請許氏到紫禁城觀賞燈花。嘉慶18年（西元1813年），王得祿為報答許氏養育之恩，呈奏皇帝敕封許氏為一品夫人，後許氏年事高，但燈花只在紫禁城才看的到，皇帝不忍許氏兩地奔波，同意王得祿在提督府燦結與皇宮類似的燈花。