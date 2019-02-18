親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

誰說核廢無解？ 清大院長發文行政院正面迎戰

翁章梁帶領學童下田學插秧 推廣食農教育

2019-02-18 16:04中央社 嘉義縣18日電

嘉義縣長翁章梁今天帶領嘉縣大同國小學童下田學插秧，他說，嘉縣是農業大縣，食農教育非常重要，讓小朋友捲起褲管，腳踏農田，體驗農夫農作的辛苦，長大後才會懂得感恩。

翁章梁是典型的農村子弟，日前偶遇大同國小校長周濟仁與農業專家許正寶後，促成這項活動。鹿草鄉長楊秀玉及民代今天也到場，跟著小朋友一起下田學插秧。

今天這場食農教育戶外課程是在鹿草鄉一處農田進行，課程安排解說、插秧體驗與趣味競賽，計有70位學童參加。學童們近距離認識食用米種類、稻子成長周期、種子與育苗知識，還赤腳走入農田學插秧。

農家子弟、從小就幫忙父母農作的翁章梁，插秧苗的動作熟練，多數的小朋友卻是手忙腳亂，甚至玩起泥巴，開心的不得了。

翁章梁表示，小朋友透過插秧除了體驗農作的過程，還能實地感受農夫的辛苦，了解食物須對抗氣候及病蟲害，才能端上桌，小朋友要學會感恩及珍惜食物，相信今天豐富精彩的食農課程，一定能帶給學童不一樣的體驗。

周濟仁指出，為延續食農教育精神，規劃在教室外設置種植區，屆時邀請專業農夫指導農事，讓學童們從小養成珍惜食物、友善土地的觀念，進一步認識在地食材與本土農業的價值。

翁章梁食農教育
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

影／自強嬤製餅助家扶義賣 還考進科大鼓勵病孫上學

2019-02-18 13:38

高額學費不能退？台南修訂補習班退款辦法 優於全國

2019-02-18 13:40

婦女聯合會雲林分會助學 9年發出800萬元

2019-02-18 13:31

工程付款延宕全國第一嚇跑廠商 張麗善要比照六都簡化

2019-02-18 12:48

暖心清潔員不忘兒時恩 長大組義廚團助弱勢吃好料

2019-02-18 10:22

評／說不好故事，故宮南院成「冷宮」？

2019-02-18 09:48

防山坡地濫墾 專家提4措施

2019-02-17 23:43

嘉縣山坡地濫墾頻傳 縣府：4個巡查員轄管10萬多公頃

2019-02-17 23:41

雲林湖山水庫將設發電廠 年發800萬度電

2019-02-17 23:22

台南安平新景點 「大魚的祝福」屢遭破壞

2019-02-17 23:00

嘉縣新聞行銷處長賴明宏 整合行銷提高嘉義能見度

2019-02-17 22:48

湖山水庫將增小型發電廠 年發電800萬度

2019-02-17 17:08

影／人生不設限 音樂才子白天教琴夜賣鹹酥雞

2019-02-10 17:28

魚夫批黑道宮廟文化 台南西羅殿喊提告

2019-02-10 16:56

影／2億畫展成話題 台南北門洗滌鹽推丁紹光畫展

2019-02-10 15:25

快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多

2019-02-10 14:17

台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化

2019-02-10 13:48

台南學甲母子新農人 自創品牌守護家鄉顧健康

2019-02-10 13:22

阿里山吉野櫻花況不佳 樹醫治療展生機

2019-02-10 12:30

影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎

2019-02-10 10:41

台南信義街選物店 生活器皿展現文青美學

2019-02-10 10:26

漫步台南「老古石街」 親見文學耆老葉石濤筆下景色

2019-02-10 10:07

老藥師重拾畫筆 手繪民雄古地圖

2019-02-10 09:26

暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 09:10

黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎

2019-02-10 07:47

台南鹿耳門天后宮「跋四季籤」 專家解籤：整體中下籤

2019-02-10 00:31

春雨不來 嘉義市蘭潭水庫百年古井浮現

2019-02-09 22:39

嘉義大福興宮助年輕男女脫單 212人來「球」親

2019-02-09 22:37

台南春節人進來 推古蹟文創商品 觀光收入增2成

2019-02-09 22:28

連11個聖筊 女信徒贏得港口宮80多萬元轎車

2019-02-09 19:40

嘉市過年奇景！丟垃圾前像進香 丟完垃圾像逃難

2019-02-09 18:45

非洲豬瘟疫情緊張 朴子市發現斃死豬屍

2019-02-09 17:37
看更多

熱門文章

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

搭北捷賞新詩 台大教授這25個字作品讓人廢到笑

2019-02-17 17:38

一盤燙青菜要60元！ 網友嘆新竹物價「全國之冠」

2019-02-18 10:27

桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

2019-02-18 13:10

300架無人機今夜「飛出」TAIWAN 民眾驚呼：超感動

2019-02-17 23:37

柯文哲花季開幕爆粗口官員竟大笑 議員批北市府泛政治

2019-02-17 17:42

高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29

柯文哲對綠議員爆粗口 游淑慧酸這是柯媽媽教得好？

2019-02-17 19:21

影／寄養家庭退場多 苗栗提高寄養費用吸引進場

2019-02-17 18:20

影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45

銅梁火龍三度來台演出 花火與煙霧中舞龍展現震撼

2019-02-18 07:26

苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉

2019-02-17 22:18

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

總統故鄉屏東辦燈會 無敵水域光影今晚震撼試燈

2019-02-18 10:57

綠議員擋花季預算？ 柯文哲爆粗口挨轟

2019-02-17 23:55

工程付款延宕全國第一嚇跑廠商 張麗善要比照六都簡化

2019-02-18 12:48

全國第3座花蓮備災中心啟用 斥資2600萬

2019-02-17 16:52

指議員許淑華政治操作 北市公園處長失言道歉

2019-02-18 05:04

免費參觀喊卡 魏家成美文化園外地人參觀每人200元

2019-02-17 17:06

湖山水庫將增小型發電廠 年發電800萬度

2019-02-17 17:08

轉傳敬老卡影片列考核惹怒公務員 中市社會局：意在奬勵

2019-02-17 22:19

興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起

2019-02-18 11:40

打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛

2019-02-18 07:34

來基隆指定要買的鞋 就叫「凡人與路-Daily Shoes」

2019-02-18 11:21

台灣燈會遊客爆大量 屏縣再多調200輛遊覽車備戰

2019-02-18 15:25

小提燈停發惹怨 北市議員急調外縣市燈

2019-02-18 00:00

中壢青埔、龜山坪頂 擬增設國中小

2019-02-17 23:50

暖冬亂花期 賞櫻要等3月

2019-02-17 22:34

影／拆除青海陸橋塵土飛揚 高市府出動6灑水車降粉塵

2019-02-17 17:44

龍山文創冷清 擬設網紅培育基地

2019-02-17 23:16

台灣燈會明開幕 限量「小豬提燈」想搶報你知

2019-02-18 11:10

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

影／元宵台南鹽水蜂炮咻咻飛 上午「啟炮」遶境

2019-02-18 09:37

影／高中美少女舞獅 不論腳步動作都靈活到位

2019-02-17 16:33

燈會勤務太操警嗆罷工 葉毓蘭：操死多少警察才覺醒？

2019-02-18 15:24

網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一

2019-02-18 15:04

桃市議員王仙蓮回歸國民黨 藍營議會實質過半

2019-02-18 13:31

汰換節能冰箱、冷氣機 新北補助今起跑

2019-02-17 23:36

連假兩樣情…池上遊客破15萬 關山不到1萬

2019-02-17 22:42

明晚元宵滿月 119年來最大

2019-02-18 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top