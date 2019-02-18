網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一

2019-02-18 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



你知道網友心目中最喜歡的台南小吃是哪一樣嗎？

為推廣3月2日即將開展的「2019臺灣國際蘭展」，並了解台南旅遊粉絲心目中的台南人氣美食，台南市觀光旅遊局今年1月28日特別於台南旅遊粉絲團舉辦「來台南按圖索驥吃美食‧台南旅遊按讚抽蘭展門票」網路活動，推出38項小吃讓民眾留言及按讚，截至2月12日止，38項小吃總共吸引1995個讚投票。

結果由「土魠魚羹」以87票成為台南旅遊粉絲的人氣美食，而台南特色美食「牛肉湯」也緊追在後，以82票居次，超有台南味的「碗粿」則以79票位居第三名，講究火侯的「鱔魚意麵」78票位居第四，國民美食「虱目魚料理」則以71票位居人氣第五名。小卷米粉、米糕、鍋燒意麵等也都有不少粉絲按讚支持。

觀光旅遊局表示，台南美食比比皆是，這次透過臉書活動的互動小小測試與了解粉絲的喜好，相信在台南的許多巷弄、市場或自家附近街角都可能有間你最愛的台南美食小吃，更有許多大家不想透漏的口袋名單！不論大家最愛的台南小吃是哪一味，誠摯邀請民眾來台南時先作足功課按圖索驥，品嚐你最愛的台南味。此次網路活動也搭配抽出25位幸運粉絲，每個人均可獲得2張熱騰騰即將開展的2019台灣國際蘭展門票。

而每年在台南舉辦的臺灣國際蘭展，今年將於今年3月2日至3月11日於後壁區臺灣蘭花生物科技園區熱鬧開展，是國際三大蘭花主題展之一。觀旅局今年除請舉辦粉絲團活動請大家投美食抽蘭展門票外，也特別結合觀光業者推出多項好康，包含40家台南旅宿「住宿送蘭展門票」、67家食遊購業者的「蘭展月好康」、8條「蕙質蘭心小旅行」與「套裝遊程」帶你暢遊國際蘭展及名列30大經典小鎮的後壁，歡迎遊客悠遊蘭境好好玩臺南。

更多臺南好玩景點與蘭展優惠活動訊息，歡迎全國遊客至台南旅遊網(http://www.twtainan.net/)及2019臺灣國際蘭展活動官網(http://www.tiostw.com/)查詢。

台南旅遊網：http://www.twtainan.net/

2019臺灣國際蘭展：http://www.tiostw.com/)

台南旅遊FB粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan/