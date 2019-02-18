屋頂幫您賺錢 廠商蓋屋主領售電回饋金

2019-02-18 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市政府響應經濟部以「民眾零出資，政府零補助」方式，推動「綠能屋頂全民參與」計畫，參加的民眾只要提供房屋屋頂，不須出經費，營運商信邦電子會協助建置太陽能屋頂及維護修繕，屋主可獲售電所得11.11%回饋金，也可改善屋頂景觀，並降低頂樓溫度。

嘉義市政府環保局長蕭令宜表示，本月22日上午10時，將在嘉義市垃圾焚化廠召開營運商媒合說明會，向民眾說明屋頂型太陽光電發電系統設置方式、參與綠能屋頂相關權利義務，包含專案優惠介紹及民眾參與方式、初期簡易屋頂評估SOP、回饋金約定及給付規定、營運商介紹等，歡迎有意願的市民參與。

環保局表示，經統計目前有近50名屋主有意願參與綠能屋頂計畫，若媒合成功，市府合作營運商信邦電子將免費建置太陽能屋頂，民眾無須支付經費，即可領回售電回饋金。以30坪綠能屋頂、10KW計算，每年約可領回售電收入8000元。綠能屋頂幫您蓋、暨創電又領回饋金，是多贏做法，歡迎市民22日踴躍參加說明會。

市府也說，嘉義市政府合作營運商信邦電子是股票上市電子公司，目標是2年內在嘉義市設置至少5MW屋頂型太陽能光電系統，打造綠能家園。