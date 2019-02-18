高額學費不能退？台南修訂補習班退款辦法 優於全國

2019-02-18 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市教育局修訂「短期補習班設立及管理自治條例」，大幅提升消費者權益，退費標準優於全國。 示意圖／Ingimage 分享 facebook 為減少消費者補習退費爭議，台南市教育局修訂「短期補習班設立及管理自治條例」，修法方向大幅提升消費者權益，優於教育部所訂定之全國退費標準，消費者報名補習班，只要於實際開課前提出，即可全額退費。

教育局表示，新修訂條例自107年12月21日起生效(107年12月21日起報名補習班者比照辦理)。

教育局指出，鑒於補習班退費爭議發生於以銀行貸款繳納高額學費為大宗，尤以全國連鎖型電腦、美語補習班為主，為降低退費糾紛發生頻率，考量高額學費如未能合理退費將造成消費者莫大負擔，教育局特依教育部「短期補習班設立及管理準則」授權訂定加強保護消費者條款，並增訂收取費用天花板條款。

依退費申請提出時間點退還約定繳納費用總額比例如下:

一、實際開課前提出，退還全額。

二、實際開課後二周內提出，退還95%。但所收取5%部分不得超過1000元，超過部分仍應退還。

三、實際開課後一個月內提出，退還90%。但所收取10%部分不得超過5000元，超過部分仍應退還。

四、實際開課後於全期或總課程時數1/3內提出，退還60%。

五、實際開課後於全期或總課程時數1/2內提出，退還40%。

教育局表示，原自治條例即有規範各階段退費比例，修法後退費比例均提高，優於教育部所訂定之全國退費標準，另亦增加學生與補習班約定之退費方式，應於辦理解約手續後14日內執行完畢之時效規定，大幅提升台南市補習消費者保障，也呼籲市民朋友於簽定補習服務契約時，務必把握5天審閱期，特別是需以貸款繳納高額學費者，更需於簽約前謹慎評估還款年限，避免衍生退費糾紛。