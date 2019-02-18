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影／自強嬤製餅助家扶義賣 還考進科大鼓勵病孫上學

2019-02-18 13:38聯合報 記者周宗禎╱即時報導

北台南家扶基金會發起「點亮孩子星光」義賣周活動，今天在永康郵局前義賣籌募弱勢兒少的開學「豬福金」 (祝福金)，呼籲民眾發揮銅板力量響應，接受扶助的60歲原住民林金妹獨力撫養兩個孫子，以烹飪烘焙專長自製甜酥餅及紅豆酥餅響應義賣，她的打拚故事也讓許多人感動。她說，能夠助人真的很快樂，家扶未來需要她參與一定義不容辭。

現居仁德的隔代教養祖母林金妹談起過往仍忍不住掉淚，林金妹原住台東是排灣族原住民，兒子離家獨力撫養兩孫，無奈大孫子又罹腎臟症候群，常需至成大就醫，台東台南來回奔波，因手頭緊無法住宿，甚至曾一天只買一餐勉強撐過，為讓孫子妥善醫療，勇敢帶著二孫落居仁德。

林金妹受雇傳統早餐店，每天一大早即需到店內備料，也因長期揉麵糰肩膀鈣化結石酸痛，雖醫生建議開刀，礙於經濟選擇咬牙苦撐，因租屋常搬遷及經濟不穩定，她發現孫子在面對困難時容易選擇放棄，為鼓勵孫子努力向學，還克服萬難以身作則4年前利用假日就讀科大餐飲系，雖後來學校停招仍不放棄而轉至高雄就讀，也將於今年畢業。

「阿嬤可以，你們也做得到」，林金妹告訴孫子不能畏苦怕難，受到她激勵熱愛棒球的兩名孫子為參加棒球校隊，每天騎1小時腳踏車往返台南市區上學但從不喊累，祖孫3人相互激勵，一起朝目標努力實在令人感動。

北台南家扶主任莊淑惠表示，目前扶助約1000餘戶、1700多名兒少，多數弱勢家庭期能透過教育管道來翻轉貧窮，但卻普遍面臨學費與生活費的貧頸，為讓弱勢孩子亦能擁有教育機會，今天響應家扶基金會全台串聯的「點亮孩子星光」籌措開學豬福金 (祝福金)義賣活動，另一場義賣則預計走入夜市，21日晚上6點半在佳里夜市佳池宮廟口舉辦，歡迎民眾一起用行動支持零錢傳愛，助貧好上學。

家扶基金會表示，調查發現隔代教養家庭戶數佔總服務戶數一成，10年間戶數成長約1倍，面臨「生活資源不足」、「無力教養」及「兒少親職化」等困境，除了生活層面外，「教育」更是家扶隔代教養家庭面臨的重大困境，雖然73.7%的照顧者關心兒少課業，但75.5%家中卻無人可以教導課業；59.7%未具備指導能力，顯示照顧者雖關心兒少的發展，卻受限自身能力，無法給予適切學習資源。

林金妹自製甜酥餅及紅豆酥餅到場響應家扶義賣。記者周宗禎／攝影
林金妹自製甜酥餅及紅豆酥餅到場響應家扶義賣。記者周宗禎／攝影
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林金妹自製甜酥餅及紅豆酥餅到場響應家扶義賣。記者周宗禎／攝影
林金妹自製甜酥餅及紅豆酥餅到場響應家扶義賣。記者周宗禎／攝影
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義賣隔代教養家扶基金會
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