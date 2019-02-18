親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

健保系統上午全台連線異常 健保署：機房更換系統所致

女兒自白「我爸是鋼鐵人」被同學笑 父現身全校轟動

涉賄議員燒炭亡 給妻遺書：無法瓦全只好玉碎

2019-02-18 12:02聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

涉嫌賄選案的無黨籍嘉義市資深議員廖天隆，昨天傍晚在議會研究室浴室燒炭自殺，享年73歲。嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安等人今上午到廖家上香致哀，廖妻紀素珠哽咽談到，丈夫涉訟精神壓力大，要服用安眠藥才能入睡，廖給妻子的遺書寫「無法瓦全只好玉碎」。

廖天隆已連任5屆市議員，與妻子紀素珠育有一子一女，女兒已成家，兒子是大學老師。紀素珠說，丈夫原以為賄選官司刑事能獲得緩刑，遂轉念「就當自己落選」，沒想到案件在院方審理時，公訴檢察官卻推翻偵查時期的緩刑默契，讓人感覺「被地檢署設計了」，廖內心忿忿不平，曾向議會同事說「若要被關，我寧可死」。

嘉義地檢署檢察官吳咨泓今天上午偕法醫經嫦到廖家相驗遺體，也將到議會研究室勘驗現場。嘉義地檢署發言人、主任檢察官蔡英俊說，對家屬傷痛感同身受，並尊重廖議員遺書所言。

紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事一切從簡。

外界關注廖的懸缺是否由落選頭遞補，嘉義地院發言人洪嘉蘭庭長表示，廖的民事當選無效之訴目前尚未審結，須待判決結果才能有定論，因為這是當選人在起訴後死亡的特殊狀況，涉及的法律判斷較多。

議長莊豐安等人今天率議員到廖家捻香，莊告訴家屬，議會想幫廖製作《從政回憶錄》當紀念，表彰廖對公共事務的貢獻，廖妻婉拒說「別麻煩大家」，希望讓事情平靜過去。

受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主持議事時，請全體官員、議員默哀一分鐘。

民進黨市議員王美惠談到，本月14日本屆議會第一次臨時會開幕當天抽議場座位時，廖客氣地說「讓我坐角落的座位就好」。市長黃敏惠說，廖是認真、用心的好議員，選擇以死明志，讓人哀慟、不捨。

廖留下3封遺書，其中一封寫到「我不是畏罪自殺，是以死明志」，恨警方以不實筆錄來入他的罪，他為了讓家人安心，同意偵查檢察官的建議，認了不實筆錄之罪，以換取緩刑。以為能獲得自新機會，怎料到法院時，公訴檢察官卻不認帳，還說這是偵查檢察官的個人意見，這句話已經要了我的命，他的餘生能安嗎？」

廖還談到，他會找網路聞人小商人、幕後黑手等「陪他們泡茶」，吐露心中怨念。被廖點名的小商人在臉書PO文「人死為大，悼念廖議員，來世再做個正直的政治家」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

民進黨市議員王美惠談到，本月14日本屆議會第一次臨時會開幕當天抽議場座位時，廖客...
民進黨市議員王美惠談到，本月14日本屆議會第一次臨時會開幕當天抽議場座位時，廖客氣地說「讓我坐角落的座位就好」，談到與廖相處的種種，王美惠哽咽落淚。記者王慧瑛／攝影
分享
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事...
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事一切從簡。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安等人今上午到廖家上香致哀。記者王慧瑛／攝影
嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安等人今上午到廖家上香致哀。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義地檢署檢察官吳咨泓今天上午偕法醫經嫦到廖家相驗遺體，也將到議會研究室勘驗現場...
嘉義地檢署檢察官吳咨泓今天上午偕法醫經嫦到廖家相驗遺體，也將到議會研究室勘驗現場。記者王慧瑛／攝影
分享
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事...
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事一切從簡。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市議員鄭光宏擁抱廖天隆家屬，請家屬節哀。記者王慧瑛／攝影
嘉義市議員鄭光宏擁抱廖天隆家屬，請家屬節哀。記者王慧瑛／攝影
分享
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主...
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主持議事時，請全體官員、議員默哀一分鐘。記者王慧瑛／攝影
分享
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主...
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主持議事時，請全體官員、議員默哀一分鐘。記者王慧瑛／攝影
分享
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事...
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事一切從簡。記者王慧瑛／攝影
分享
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主...
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主持議事時，請全體官員、議員默哀一分鐘。記者王慧瑛／攝影
分享
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主...
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主持議事時，請全體官員、議員默哀一分鐘。記者王慧瑛／攝影
分享
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主...
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主持議事時，請全體官員、議員默哀一分鐘。記者王慧瑛／攝影
分享
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主...
受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主持議事時，請全體官員、議員默哀一分鐘。記者王慧瑛／攝影
分享
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事...
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事一切從簡。記者王慧瑛／攝影
分享
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事...
廖天隆妻子紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事一切從簡。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安等人今上午到廖家上香致哀。記者王慧瑛／攝影
嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安等人今上午到廖家上香致哀。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義地檢署檢察官吳咨泓今天上午偕法醫經嫦到廖家相驗遺體，也將到議會研究室勘驗現場...
嘉義地檢署檢察官吳咨泓今天上午偕法醫經嫦到廖家相驗遺體，也將到議會研究室勘驗現場。記者王慧瑛／攝影
分享

檢察官賄選黃敏惠
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

評／說不好故事，故宮南院成「冷宮」？

2019-02-18 09:48

暖心清潔員不忘兒時恩 長大組義廚團助弱勢吃好料

2019-02-18 10:22

防山坡地濫墾 專家提4措施

2019-02-17 23:43

嘉縣山坡地濫墾頻傳 縣府：4個巡查員轄管10萬多公頃

2019-02-17 23:41

雲林湖山水庫將設發電廠 年發800萬度電

2019-02-17 23:22

台南安平新景點 「大魚的祝福」屢遭破壞

2019-02-17 23:00

嘉縣新聞行銷處長賴明宏 整合行銷提高嘉義能見度

2019-02-17 22:48

湖山水庫將增小型發電廠 年發電800萬度

2019-02-17 17:08

必拍台灣又破了！台南最夯「大魚的祝福」好受傷

2019-02-17 14:08

影／陳明文、翁章梁舞獅為溪口藝陣文化節開場

2019-02-17 13:14

高山茶或平地茶好喝？ 台南小學生200多公里追到屏東

2019-02-17 13:00

嘉義路跑主辦方大手筆送衣鞋 「完成報名就賺到」

2019-02-17 12:43

影／人生不設限 音樂才子白天教琴夜賣鹹酥雞

2019-02-10 17:28

魚夫批黑道宮廟文化 台南西羅殿喊提告

2019-02-10 16:56

影／2億畫展成話題 台南北門洗滌鹽推丁紹光畫展

2019-02-10 15:25

快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多

2019-02-10 14:17

台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化

2019-02-10 13:48

台南學甲母子新農人 自創品牌守護家鄉顧健康

2019-02-10 13:22

阿里山吉野櫻花況不佳 樹醫治療展生機

2019-02-10 12:30

影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎

2019-02-10 10:41

台南信義街選物店 生活器皿展現文青美學

2019-02-10 10:26

漫步台南「老古石街」 親見文學耆老葉石濤筆下景色

2019-02-10 10:07

老藥師重拾畫筆 手繪民雄古地圖

2019-02-10 09:26

暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 09:10

黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎

2019-02-10 07:47

台南鹿耳門天后宮「跋四季籤」 專家解籤：整體中下籤

2019-02-10 00:31

春雨不來 嘉義市蘭潭水庫百年古井浮現

2019-02-09 22:39

嘉義大福興宮助年輕男女脫單 212人來「球」親

2019-02-09 22:37

台南春節人進來 推古蹟文創商品 觀光收入增2成

2019-02-09 22:28

連11個聖筊 女信徒贏得港口宮80多萬元轎車

2019-02-09 19:40

嘉市過年奇景！丟垃圾前像進香 丟完垃圾像逃難

2019-02-09 18:45

非洲豬瘟疫情緊張 朴子市發現斃死豬屍

2019-02-09 17:37

大年初五月老牽姻緣 3搶1「公平競爭」

2019-02-09 13:41
看更多

熱門文章

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

搭北捷賞新詩 台大教授這25個字作品讓人廢到笑

2019-02-17 17:38

屏東台灣燈會大驚奇 intel無人機空中秀洗版臉書

2019-02-17 13:48

嘉義路跑主辦方大手筆送衣鞋 「完成報名就賺到」

2019-02-17 12:43

300架無人機今夜「飛出」TAIWAN 民眾驚呼：超感動

2019-02-17 23:37

必拍台灣又破了！台南最夯「大魚的祝福」好受傷

2019-02-17 14:08

柯文哲花季開幕爆粗口官員竟大笑 議員批北市府泛政治

2019-02-17 17:42

影╱台中燈會飛天豬主燈 空拍畫面驚艷

2019-02-17 12:35

柯文哲對綠議員爆粗口 游淑慧酸這是柯媽媽教得好？

2019-02-17 19:21

一盤燙青菜要60元！ 網友嘆新竹物價「全國之冠」

2019-02-18 10:27

新竹市總圖書館投8億更新 會比原來大三倍

2019-02-17 13:49

影／寄養家庭退場多 苗栗提高寄養費用吸引進場

2019-02-17 18:20

全國花燈競賽歷年最多件 屏東明正國中三度封「燈王」

2019-02-17 14:44

影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45

苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉

2019-02-17 22:18

銅梁火龍三度來台演出 花火與煙霧中舞龍展現震撼

2019-02-18 07:26

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

全國第3座花蓮備災中心啟用 斥資2600萬

2019-02-17 16:52

免費參觀喊卡 魏家成美文化園外地人參觀每人200元

2019-02-17 17:06

指議員許淑華政治操作 北市公園處長失言道歉

2019-02-18 05:04

湖山水庫將增小型發電廠 年發電800萬度

2019-02-17 17:08

打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛

2019-02-18 07:34

轉傳敬老卡影片列考核惹怒公務員 中市社會局：意在奬勵

2019-02-17 22:19

綠議員擋花季預算？ 柯文哲爆粗口挨轟

2019-02-17 23:55

影／拆除青海陸橋塵土飛揚 高市府出動6灑水車降粉塵

2019-02-17 17:44

影／陳明文、翁章梁舞獅為溪口藝陣文化節開場

2019-02-17 13:14

台北燈節人潮湧人氣回溫？ 柯文哲自謙：那是燈節好看

2019-02-17 14:41

影／高中美少女舞獅 不論腳步動作都靈活到位

2019-02-17 16:33

小提燈停發惹怨 北市議員急調外縣市燈

2019-02-18 00:00

中壢青埔、龜山坪頂 擬增設國中小

2019-02-17 23:50

高山茶或平地茶好喝？ 台南小學生200多公里追到屏東

2019-02-17 13:00

龍山文創冷清 擬設網紅培育基地

2019-02-17 23:16

火把陣元宵夜遊 數百人油笐火照亮北埔小鎮

2019-02-17 12:58

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

暖冬亂花期 賞櫻要等3月

2019-02-17 22:34

影／元宵台南鹽水蜂炮咻咻飛 上午「啟炮」遶境

2019-02-18 09:37

竹市打造新總圖 3年後啟用

2019-02-17 23:57

汰換節能冰箱、冷氣機 新北補助今起跑

2019-02-17 23:36

雲林湖山水庫將設發電廠 年發800萬度電

2019-02-17 23:22

中研院睦鄰 百萬元無人機飛進白雲國小

2019-02-17 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top