涉賄議員燒炭亡 給妻遺書：無法瓦全只好玉碎

2019-02-18 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



涉嫌賄選案的無黨籍嘉義市資深議員廖天隆，昨天傍晚在議會研究室浴室燒炭自殺，享年73歲。嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安等人今上午到廖家上香致哀，廖妻紀素珠哽咽談到，丈夫涉訟精神壓力大，要服用安眠藥才能入睡，廖給妻子的遺書寫「無法瓦全只好玉碎」。

廖天隆已連任5屆市議員，與妻子紀素珠育有一子一女，女兒已成家，兒子是大學老師。紀素珠說，丈夫原以為賄選官司刑事能獲得緩刑，遂轉念「就當自己落選」，沒想到案件在院方審理時，公訴檢察官卻推翻偵查時期的緩刑默契，讓人感覺「被地檢署設計了」，廖內心忿忿不平，曾向議會同事說「若要被關，我寧可死」。

嘉義地檢署檢察官吳咨泓今天上午偕法醫經嫦到廖家相驗遺體，也將到議會研究室勘驗現場。嘉義地檢署發言人、主任檢察官蔡英俊說，對家屬傷痛感同身受，並尊重廖議員遺書所言。

紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事一切從簡。

外界關注廖的懸缺是否由落選頭遞補，嘉義地院發言人洪嘉蘭庭長表示，廖的民事當選無效之訴目前尚未審結，須待判決結果才能有定論，因為這是當選人在起訴後死亡的特殊狀況，涉及的法律判斷較多。

議長莊豐安等人今天率議員到廖家捻香，莊告訴家屬，議會想幫廖製作《從政回憶錄》當紀念，表彰廖對公共事務的貢獻，廖妻婉拒說「別麻煩大家」，希望讓事情平靜過去。

受廖天隆自殺事件影響，嘉義市議會壟罩一片低氣壓，5天臨時會今天上午閉幕，莊豐安主持議事時，請全體官員、議員默哀一分鐘。

民進黨市議員王美惠談到，本月14日本屆議會第一次臨時會開幕當天抽議場座位時，廖客氣地說「讓我坐角落的座位就好」。市長黃敏惠說，廖是認真、用心的好議員，選擇以死明志，讓人哀慟、不捨。

廖留下3封遺書，其中一封寫到「我不是畏罪自殺，是以死明志」，恨警方以不實筆錄來入他的罪，他為了讓家人安心，同意偵查檢察官的建議，認了不實筆錄之罪，以換取緩刑。以為能獲得自新機會，怎料到法院時，公訴檢察官卻不認帳，還說這是偵查檢察官的個人意見，這句話已經要了我的命，他的餘生能安嗎？」

廖還談到，他會找網路聞人小商人、幕後黑手等「陪他們泡茶」，吐露心中怨念。被廖點名的小商人在臉書PO文「人死為大，悼念廖議員，來世再做個正直的政治家」。