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暖心清潔員不忘兒時恩 長大組義廚團助弱勢吃好料

2019-02-18 10:22聯合報 記者卜敏正╱即時報導

吳麗琴（右前）與義廚志工。圖／吳麗琴提供
吳麗琴（右前）與義廚志工。圖／吳麗琴提供
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義廚志工吳麗琴為宴請弱勢「吃好料」，透過臉書社團、LINE發起愛心晚宴獲熱烈響應，她聯繫各地總舖師參與義廚團，排休準備豐盛美食，並邀請美髮師義剪、歌手義演、學生擔任義工服務，日前得知嘉義縣水上鄉三界埔仍有許多弱勢長輩，決定再次發動義廚，本月25日到嘉惠教養院享受美食。

42歲的吳麗琴住嘉義水上鄉，父親在她幼時意外過世，全家生活仰賴善心人士、團體幫忙渡過難關。她長大後到外地工作，擔任清潔員收入雖然不多，但感念受人點滴應湧泉回報想法，先擔任嘉義「熱血義廚團」志工，後結合來自台北王鑫博、桃園吳信民、台中陳仲仁3名總鋪師，並邀請多名廚師共同發起「行動義廚團」，幫助嘉義地區弱勢「吃好料」。

「自己做比較快！」吳麗琴說，相當認同、支持「熱血義廚團」作法，但過程發現嘉義縣市及她的故鄉水上鄉，有太多獨居長輩、弱勢需照顧，她實在等不及「熱血義廚團」時程安排，便聯絡熟識廚師貢獻所長，她統籌規劃後透過臉書、社團，邀請朋友們一起當志工，端盤子、洗碗、打掃都歡迎。

她說，為避免困擾義廚團不接受捐款，僅透過參與義煮廚師自行配菜，認捐物資、菜色，每次活動還有美髮師、歌手到場義務服務，嘉義東吳高職、萬能工商餐飲科同學，也到場學習、幫忙，每次行動義廚雖然是幫助別人，卻讓她感受到基層美好的溫暖。

義廚志工吳麗琴（右）與台中廚師黃細庭。圖／吳麗琴提供
義廚志工吳麗琴（右）與台中廚師黃細庭。圖／吳麗琴提供
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吳麗琴（左）與志工們討論工作細節。圖／吳麗琴提供
吳麗琴（左）與志工們討論工作細節。圖／吳麗琴提供
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嘉義廚師黃秉豐（前下男性）及義廚水上志工隊。圖／吳麗琴提供
嘉義廚師黃秉豐（前下男性）及義廚水上志工隊。圖／吳麗琴提供
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每次義廚活動後，志工們要清洗大量碗盤。圖／吳麗琴提供
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