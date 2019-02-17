嘉縣山坡地濫墾頻傳 縣府：4個巡查員轄管10萬多公頃

2019-02-17 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣番路鄉2處山坡地上個月遭濫墾廣達1萬3400多平方公尺，如「鬼剃頭」，遭人檢舉曝光，是近幾年濫墾面積最大案件。 記者魯永明／翻攝 分享 facebook

上個月嘉義縣番路鄉傳出2起山坡地遭濫墾達1萬3400多平方公尺，有如「鬼剃頭」，遭人檢舉，是近幾年濫墾面積最大案件，縣議員何子凡質疑背後有「有力人士」撐腰，批評縣府山坡地治理失靈。另梅山鄉山坡地也遭濫墾2400平方公尺，被管理人員查獲法辦。嘉義縣府表示人力不足，會再加強稽查。

濫墾為何無法杜絕？稽查山坡地主要靠衛星監測比對，另由山坡地管理人員巡查，嘉義縣府水利處水保科表示，全縣山坡地10萬多公頃，人力只有4人，平均每人管理2萬5千公頃以上，反觀台北市1萬5千多公頃有13名巡查員，平均每人轄管1153.8公頃，城鄉管理人力差距很大。

縣府水利處表示，2017及2018年嘉縣查處違反水保法共開罰103件、罰鍰738萬元，番路濫墾案裁罰最高24萬元，要求地主本月底前提報緊急處理水保計畫，超挖部分回復原貌，2年暫停土地開發。

縣議員何子凡質疑濫墾開挖如此大面積，內情不單純，從去年2月至10月，衛星監測空照5次都被雲遮住，未發現濫墾，「未免太巧了」。

去年6月雨季，阿里山公路觸口段出現大量土石流，有民眾空拍發現坡頂有大片土地裸露，質疑濫墾造成土石流，水保科分析，濫墾最大比例是農業整坡，業主為種高經濟果樹、茶樹、牛樟及香菇等，整坡未按圖施工，有業主因雇用挖土機業者為賺取更多工資，誤導濫墾，其次是違建，第三為任意棄置土石。

台灣山坡地佔土地總面積74%，地震豪雨颱風頻繁，災害頻傳，921大地震及八八風災大地反撲災情慘重，面對極端氣候，為避免濫墾引發土石流，民眾要求政府拿出有效辦法治理山坡地。