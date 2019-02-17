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台南安平新景點 「大魚的祝福」屢遭破壞

2019-02-17 23:00聯合報 記者黃宣翰／台南報導

台南市安平區熱門景點「大魚的祝福」裝置藝術，彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型多次遭破壞...
台南市安平區熱門景點「大魚的祝福」裝置藝術，彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型多次遭破壞，警方加強巡邏，也請遊客發揮公德心，別坐在模型上拍照。 記者黃宣翰／攝影
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台南市安平區熱門新景點「大魚的祝福」裝置藝術，才啟用1個多月，彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型多次遭破壞，台南市第四警分局除加強巡邏外，觀光旅遊局已加裝監視錄影器，也籲請遊客發揮公德心，別坐在模型上拍照。

位於台南安平港濱歷史公園的裝置藝術「大魚的祝福」上月21日晚間亮燈開放，上月27日就被發現疑遭人破壞，觀光旅遊局修補後，最近又遭破壞，主要都是彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型。

警方說，走進鯨魚的肚子裡扶階而上，到了二樓，這裡設計了一個彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型，也是必拍的畫面。部分民眾坐在模型上拍照，重壓後破裂。

台南市觀旅局除了在「彩色台灣」周邊配合整體藝術感，加強椅背式欄杆、增設警示標語及監視系統，提醒遊客在欣賞時，別忘了發揮公德心。

位於安平區港濱歷史公園設置大型創作「大魚的祝福」，長度23公尺、寬10公尺、高8公尺，鯨魚造型上半部以3714支不銹鋼管焊接，巨大量體沒有用到一根螺絲，保有線條的純粹美感。內部以634支不銹鋼管焊接構成，鑲嵌448片釉燒玻璃，形成一個象徵因包容而豐富多彩的島嶼圖形。

這件裝置藝術作品重達20幾噸，下半部巧妙以鯨魚腹部線條當整個作品重量的支撐，形成不落柱的結構，民眾還可以上樓進入「魚肚內」觀海景。

鯨魚裝置藝術觀光
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