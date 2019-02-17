必拍台灣又破了！台南最夯「大魚的祝福」好受傷

2019-02-17 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



今天周日，台南市安平區「大魚的祝福」裝置藝術吸引許多遊客觀光拍照。記者黃宣翰／攝影 分享 facebook 台南市安平區熱門新景點「大魚的祝福」裝置藝術，才啟用1個多月，彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型多次遭破壞，警方今天說，除加強巡邏外，觀光旅遊局已加裝監視錄影器，請遊客發揮公德心，大人小孩不要坐上模型拍照。

台南市安平區「大魚的祝福」彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型多次遭破壞，警方，除加強巡邏外，並請遊客發揮公德心，大人小孩不要坐上模型拍照。記者黃宣翰／攝影 分享 facebook 位於台南安平港濱歷史公園的裝置藝術「大魚的祝福」1月21日晚間亮燈開放，1月27日就被發現疑遭人破壞，觀光旅遊局修補後，最近又遭破壞，主要都是彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型。

警方說，走進鯨魚的肚子裡扶階而上，到了二樓，這裡設計了一個彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型，也是必拍的畫面。但可能是部分民眾坐上模型拍照，重壓後發生破裂，籲請大人或小孩不要坐上去拍照，避免破壞公物。

台南市觀旅局除了在「彩色台灣」周邊配合整體藝術感，加強椅背式欄杆、增設警示標語及監視系統，提醒遊客在欣賞之餘，別忘了發揮公德心。

位於安平區港濱歷史公園設置大型創作「大魚的祝福」，長度23公尺、寬10公尺、高8公尺，鯨魚造型上半部以3714支不銹鋼管焊接，巨大量體沒有用到一根螺絲，保有線條的純粹；內部以634支不銹鋼管焊接構成，鑲嵌448片釉燒玻璃，形成一個象徵因包容而豐富多彩的島嶼圖形。

這件裝置藝術作品重達20幾噸，下半部巧妙以鯨魚腹部線條當整個作品重量的支撐，形成不落柱的結構，而且民眾還可以上樓進入「魚肚內」觀海景，成為台南市最新熱門景點。