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高山茶或平地茶好喝？ 台南小學生200多公里追到屏東

2019-02-17 13:00聯合報 記者謝進盛╱即時報導

高山茶好喝 ？還是平地茶好喝？ 台南市一群小學師生跨200多公里，從台南追追追來到國境之南的屏東滿州鄉，深入認識「港口茶」產製過程，學生們開心的說，這是課本上學不到的體驗，所有的辛苦都值得。

南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育優質課程方案，協同東山區吉貝耍國小辦理港口茶戶外教育課程，43位師生來到屏東縣滿州鄉的茶園，體驗從採茶到包裝一連串的製茶工序，學生眺望著太平洋邊品茗著台灣最低緯度、最低海拔的港口茶，在茶香中大呼，「製茶學問深似海」。

南大附小校長許誌庭表示，阿里山茶和港口茶兩者相距200多公里，學生為了一較兩種海拔、緯度茶葉的異同，在四個月之內踏查了阿里山茶和港口茶，在教師充分授權下，兩處茶園皆是以學生為決策者票選而出，教師引導學生成為終身學習者，落實12年國教的核心價值。

帶隊的南大附小指導老師張景傑要與會學生比較港口茶和阿里山茶的不同，小朋友各自品嘗後說，港口茶的茶菁比較厚實，製好的茶葉顏色比較白，茶湯入喉後稍微澀澀的，但很快就會回甘。

港口茶農朱金成表示，屏東因為落山風強勁，太陽又大，所以港口茶的茶菁比較厚、比較老，喉韻是先苦後甘，但茶葉很耐泡，泡8至9回仍然有茶香。

吉貝耍國小林姓學生說，原以為茶葉只能種在高山上，沒想到在屏東也可以種茶，港口茶更是名列屏東三寶之一，在太平洋的鹹鹹海風中品茗港口茶，茶湯似乎也有點鹹鹹的味道，非常好喝。

吉貝耍國小校長姜秋蘭指出，學生用牛皮紙小心翼翼的包著白霧色的茶葉，小心翼翼的神情道盡了製茶工序的辛苦，從採茶、揉捻、萎凋、發酵和乾燥的過程像照顧小嬰兒一樣需要謹慎看顧，可說是上了寶貴一課。

師生們開心搓揉著茶葉體驗。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供
師生們開心搓揉著茶葉體驗。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供
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探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群小學師生跨200多公里，從台南追追追來到國境...
探究高山茶還是平地茶好喝？台南市一群小學師生跨200多公里，從台南追追追來到國境之南的屏東滿州鄉，深入認識「港口茶」產製過程。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供
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一行人在屋前庭院前曬茶深入認識在地港口茶特色。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供
一行人在屋前庭院前曬茶深入認識在地港口茶特色。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供
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