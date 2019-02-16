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影／台南聖母廟高空煙火秀 70萬人嗨翻天

2019-02-16 21:48聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「1鞭，中華國運又光明、2鞭，風調雨順國運昌…」台南市長黃偉哲今晚受邀正統鹿耳門聖母廟鞭春牛，祈求風調雨順、五穀豐收，民眾迫不及待搶春牛取得好兆頭，隨後炸蜂炮及高空煙火震撼登場，漆黑夜幕點綴絢爛的火樹銀花，美不勝收，現場更有大陸媒體同步直播，廟方宣布計有70萬人次湧入，將活動帶入最高潮。

一年一度的台南正統鹿耳門聖母廟花火迎春系列活動的重頭戲，鞭春牛、搶春牛，晚間登場，吸引數以萬計人潮湧入，將現場擠的水洩不通，寸步難行，主辦單位也不斷呼籲民眾保持秩序，以免推擠發生意外。議長郭信良見盛況空前，當場宣布現場將在此辦跨年活動，獲得民眾齊聲歡呼。

聖母廟主委王明義邀請台南市長黃偉哲擔任主祭官鞭春牛一下二下，伴隨司儀「春牛贊」的順口溜，共鞭打12下，待最後一下一落，台下引頸期盼的民眾蜂湧而上搶春牛，個個奮不顧身搶到春牛，希望新的一年闔家平平安安、五穀豐收。

晚間8時，王等人啟炮，轟隆隆一門又一門的高空煙火直衝雲霄，有如天女散花般絢麗煙火，如夢似幻的躍上夜幕，耀眼奪目，令火樹銀火下的上萬民眾如痴如醉，隨後一座座炮城陸續被工作人員推到廣場， 眾人屏息期待的一刻終於來臨了，「咻！咻！咻！」千萬蜂仔奪巢竄出，重低音的聲光效果，炒熱現場氣氛。長達100分鐘的煙火秀，讓民眾直呼過癮。

台南聖母廟晚間煙火秀，煙火爆布令成千上萬民眾如痴如醉。記者邵心杰／攝影
台南聖母廟晚間煙火秀，煙火爆布令成千上萬民眾如痴如醉。記者邵心杰／攝影
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台南正統鹿耳門聖母廟長達100分鐘的煙火秀，讓全場民眾嗨翻天。記者邵心杰／攝影
台南正統鹿耳門聖母廟長達100分鐘的煙火秀，讓全場民眾嗨翻天。記者邵心杰／攝影
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黃偉哲郭信良煙火秀
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