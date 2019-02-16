海拔1千公尺的元宵燈會 梅山太平百人滾湯圓

2019-02-16 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今晚在海拔1000公尺的嘉義縣梅山鄉太平村，以「一抹紅韻」主題營造太平山村老街燈會，縣長翁章梁等人和小朋友歡樂滾元宵、吃湯圓，在三元宮廣場一起點燈，為太平元宵燈節熱鬧揭幕。

太平雲梯所在地的太平村，今年主燈由知名裝置藝術家王文志在三元宮廣場的作品「文昌鳳舞耀太平」，晚間由翁章梁伉儷、立委陳明文、阿里山管理處長馬惠達、縣議員許有彊、劉宏文、陳信文等人點燈。

翁章梁指出，太平村的空氣和清新的迷霧，是有錢也買不到的資產，大人小孩在元宵節前夕來到三元宮拜拜求福，一起滾元宵、搖元宵、逛老街，遙想童年時期最珍貴的生活記憶，他祝福所有的鄉親元宵節快樂，新的一年豬事大吉。

點燈會場以太平著名的蜜香紅茶，由茶旅達人現場司茶、說茶、分享茶文化，遊客賞遊雲梯和老街，一起體驗新鮮又有趣的「百人滾元宵」，社區媽媽們現場指導大家將餡料放進竹篩裡，用滾動的方式讓餡料沾滿糯米粉，百人一起搖竹篩，歡樂聲迴盪太平山谷。