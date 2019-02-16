陪太太上傳統市場買菜 黃偉哲夫妻互動超萌

2019-02-16 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



很多人好奇，忙祿的市長會上傳統市場買菜嗎？台南市長黃偉今年第一次陪太太劉育菁到新營市一公有市場採買，黃偉哲透露，住進新營官邸後，就一直想來這座歷史悠久的傳統市場，不僅攤商多達500多攤，貨品齊全一次可以購足，還有許多傳承二、三代的老店及熟食店，滿足各種採買需求，買菜過程中兩人一起討論菜單還會互相餵食，私下互動感情超好。

黃偉哲第一次陪太太劉育菁上市場來買菜，劉育菁也展現幽默一面說，「市長要煮給市長太太吃」，兩人一路討論菜色一路挑選當季生鮮及蔬菜及水果，黃偉哲第一個入手的是「菜頭」，他說，選舉的時候都會送菜頭代表好彩頭，但菜頭便宜又營養，除了煮湯外用來滷肉特別好吃；接著買菠菜，他說，大力水手都吃菠菜代表很有營養，他也愛吃地瓜葉等鄉土菜，劉育菁在一旁補充說「菠菜也是長年菜」，過年一定要吃。

黃偉哲還點菜要吃清蒸鱈魚，另外買了蛤蜊，蝦子、花枝等要吃火鍋，黃偉哲看到蟹肉棒時眼睛一亮，就跟太太說要吃火鍋，又到雜貨攤買了土雞蛋及蒜頭，還買了一瓶炒花生，開心地說吃花生「好事會發生」； 接著到傳承三代的百年豬肉攤挑了一塊豬肉，請太太和菜頭一起滷，也是他最愛吃的一道菜。