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陪太太上傳統市場買菜 黃偉哲夫妻互動超萌

2019-02-16 19:25聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

很多人好奇，忙祿的市長會上傳統市場買菜嗎？台南市長黃偉今年第一次陪太太劉育菁到新營市一公有市場採買，黃偉哲透露，住進新營官邸後，就一直想來這座歷史悠久的傳統市場，不僅攤商多達500多攤，貨品齊全一次可以購足，還有許多傳承二、三代的老店及熟食店，滿足各種採買需求，買菜過程中兩人一起討論菜單還會互相餵食，私下互動感情超好。

黃偉哲第一次陪太太劉育菁上市場來買菜，劉育菁也展現幽默一面說，「市長要煮給市長太太吃」，兩人一路討論菜色一路挑選當季生鮮及蔬菜及水果，黃偉哲第一個入手的是「菜頭」，他說，選舉的時候都會送菜頭代表好彩頭，但菜頭便宜又營養，除了煮湯外用來滷肉特別好吃；接著買菠菜，他說，大力水手都吃菠菜代表很有營養，他也愛吃地瓜葉等鄉土菜，劉育菁在一旁補充說「菠菜也是長年菜」，過年一定要吃。

黃偉哲還點菜要吃清蒸鱈魚，另外買了蛤蜊，蝦子、花枝等要吃火鍋，黃偉哲看到蟹肉棒時眼睛一亮，就跟太太說要吃火鍋，又到雜貨攤買了土雞蛋及蒜頭，還買了一瓶炒花生，開心地說吃花生「好事會發生」； 接著到傳承三代的百年豬肉攤挑了一塊豬肉，請太太和菜頭一起滷，也是他最愛吃的一道菜。

除了魚肉海鮮及蔬菜水果等攤位供貨充足，市場內也有不少知名熟食攤，黃偉哲買了一份滷豬腳後，也到市場內傳承70年的大腸香腸鹹粿，點一盤坐下來休息順便吃點心再外帶回家，黃偉哲說，以前到傳統市場都是拜票，第一次陪太太上市場採買，覺得很有趣，主要也是行銷新營市一公有市場，人潮很多，但停車不足問題，將設法增加停車空間，讓市民有更好的購物環境。

台南市長黃偉哲（前排左1）和太太劉育菁到新營第一公有市場採買，人氣很旺，應攤販要...
台南市長黃偉哲（前排左1）和太太劉育菁到新營第一公有市場採買，人氣很旺，應攤販要求合影。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（左）和太太劉育菁到新營第一公有市場採買，黃偉哲點菜說要吃清蒸鱈魚...
台南市長黃偉哲（左）和太太劉育菁到新營第一公有市場採買，黃偉哲點菜說要吃清蒸鱈魚。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（右2）陪太太劉育菁（右3）到新營第一公有市場採買，第一個就挑「好...
台南市長黃偉哲（右2）陪太太劉育菁（右3）到新營第一公有市場採買，第一個就挑「好彩頭」菜頭。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（左）和太太劉育菁到新營第一公有市場採買，到大腸香腸攤販區休息，還...
台南市長黃偉哲（左）和太太劉育菁到新營第一公有市場採買，到大腸香腸攤販區休息，還互相餵對方吃東西，互動感情超好。記者吳淑玲／攝影
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黃偉哲傳統市場火鍋
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