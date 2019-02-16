韓國瑜明為謝龍介站台 杏仁哥蕉農漁民麵攤大方送

2019-02-16 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市立委補選國民黨參選人謝龍介明天成立競選總部，高雄市長韓國瑜與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕將合體來煎虱目魚、做虱目魚肚湯為謝龍介造勢，下午謝龍介說，連知名的高雄市杏仁哥千份杏仁茶、漁民千份虱目魚丸魚肚湯還有蕉農及魯麵攤等都要來大方送請大家品嘗共襄盛舉，歡迎大家明天到他的母校遠東科技大學參加成立大會。

參選台南市第二選區立委補選的謝龍介，下午在老家新市區仁愛街與中興街口永安宮前舉辦「路口開講」，除詳細說明他近幾年為南部農民爭取農產外銷成果，也邀請民眾明天到遠東科大參加農漁產品展示會與競選總部成立大會，前後半小時開講不時有路過汽機車駕駛向他揮手致意，也有人高喊當選、加油，謝龍介都一一感謝。

開講結束謝龍介搭上宣傳車自新市競選總部出發繞行市區，感謝鄉親支持呼籲大家別忘了下月投票日要出來投票。

謝龍介表示，他已連續5年協助農產直接出口外銷，年年增量今年預計120個貨櫃，除了行銷大陸也正打開美加市場，他要幫農漁民拚經濟、顧肚子，對手竟說這是「政治訂單」。

他說，明天總部成立韓國瑜等將來煎虱目魚肚煮魚肚湯，對手就搶先推出煎吳郭魚，他歡迎大家仿效，因為都是對農漁民有利，只要大家願意幫助行銷農漁產品，他一定舉雙手歡迎。

謝龍介說，從政17年來只與基層民眾交友，不與財團掛勾，專門打官商勾結，替農漁民勞工打拚，投入這次立委補選雖然只8個月任期，只要大家給他機會，一定不會讓大家失望。

謝龍介說，明天總部成立大會暨農漁產品展售，將有漁民提供1千份的虱目魚丸及魚肚湯讓大家品嘗，高雄知名杏仁哥也將送來1千罐杏仁茶，還有滷麵、香蕉等免費送，現場有許多農漁產品促銷，歡迎大家共襄盛舉，以實際行動挺農漁民，現場的活動將以嘉年華會的方式呈現，絕對會讓大家笑容滿面、快樂滿場。