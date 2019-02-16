嘉縣太保市田尾里長補選投票率近6成5 陳憲發當選

2019-02-16 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



去年底大選的嘉義縣太保市第21屆田尾里長當選人陳復明，宣誓就職前病逝。嘉義縣選舉委員會今天舉行田尾里長重新選舉投開票。 兩名候選人都是無黨籍競選，競爭相當激烈。