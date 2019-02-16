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嘉縣太保市田尾里長補選投票率近6成5 陳憲發當選

2019-02-16 17:34聯合報 記者謝恩得╱即時報導

去年底大選的嘉義縣太保市第21屆田尾里長當選人陳復明，宣誓就職前病逝。嘉義縣選舉委員會今天舉行田尾里長重新選舉投開票。 兩名候選人都是無黨籍競選，競爭相當激烈。

今天下午開票結果，登記1號陳西庚158票、2號陳憲發294票，由陳憲發當選。投票率近6成5。

嘉義縣太保市第21屆田尾里長今天重新選舉，開票結果陳憲發當選。記者謝恩得／翻攝
嘉義縣太保市第21屆田尾里長今天重新選舉，開票結果陳憲發當選。記者謝恩得／翻攝
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