前瞻計畫新鋪很多柏油路 嘉縣長要求源頭管控道路品質

2019-02-16 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



前瞻計畫在各地都有許多新鋪設柏油路工程， 嘉義縣長翁章梁說，道路工程雖然是小建設，卻是民眾接觸最頻繁的環境，對人民而言，道路是「重中之重」的建設。他強調，縣府提出村里道路升級，從源頭管控道路物料品質，再一路追蹤從運輸到工地、施工，每一道工序、每一個細節都訂定嚴格標準，「堅持道路品質不打折」

嘉義縣政府表示，為確保道路工程品質，除了施工須依標準作業，並加碼進行駐場源頭控管。翁章梁今天由副縣長吳容輝、秘書長羅木興和建設處長林聰利等人陪同，前往瀝青場和工地，了解從原料檢查、配比確認、溫度控制、出廠溫度等作業。

早年有些道路鋪柏油時，添加舊有的路面刨除料或其他不合格材料，有的是拌和溫度及鋪設時間未管控，導致路面品質低落，坑洞層出不窮，影響使用年限及安全性。嘉義縣建立瀝青混凝土品質控管機制，針對重要道路或高交通量區段，要求全數採用新料，確保道路結構強度及使用年限，公路總局和其他縣市相繼到嘉義縣觀摩取經。