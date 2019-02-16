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前瞻計畫新鋪很多柏油路 嘉縣長要求源頭管控道路品質

2019-02-16 16:00聯合報 記者謝恩得╱即時報導

前瞻計畫在各地都有許多新鋪設柏油路工程， 嘉義縣長翁章梁說，道路工程雖然是小建設，卻是民眾接觸最頻繁的環境，對人民而言，道路是「重中之重」的建設。他強調，縣府提出村里道路升級，從源頭管控道路物料品質，再一路追蹤從運輸到工地、施工，每一道工序、每一個細節都訂定嚴格標準，「堅持道路品質不打折」

嘉義縣政府表示，為確保道路工程品質，除了施工須依標準作業，並加碼進行駐場源頭控管。翁章梁今天由副縣長吳容輝、秘書長羅木興和建設處長林聰利等人陪同，前往瀝青場和工地，了解從原料檢查、配比確認、溫度控制、出廠溫度等作業。

早年有些道路鋪柏油時，添加舊有的路面刨除料或其他不合格材料，有的是拌和溫度及鋪設時間未管控，導致路面品質低落，坑洞層出不窮，影響使用年限及安全性。嘉義縣建立瀝青混凝土品質控管機制，針對重要道路或高交通量區段，要求全數採用新料，確保道路結構強度及使用年限，公路總局和其他縣市相繼到嘉義縣觀摩取經。

由於嘉義縣要求道路刨除料不能再添加到瀝青，需設法轉型再利用，林聰利指出，縣府已著手研擬將刨除料運用作為道路基底層材料，節省基底層材料工程費用，創造資源永續再利用。

縣長翁章梁（前右二）到瀝青場和工地，了解控管道路工程品質的執行。記者謝恩得／攝影
縣長翁章梁（前右二）到瀝青場和工地，了解控管道路工程品質的執行。記者謝恩得／攝影
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前瞻建設計畫新鋪很多柏油路，道路品質也是民眾很關心的建設。記者謝恩得／攝影
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瀝青工場的控制室電腦，顯示出品的瀝青是否符合規格。記者謝恩得／攝影
瀝青工場的控制室電腦，顯示出品的瀝青是否符合規格。記者謝恩得／攝影
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縣長翁章梁（左二）強調，只要每一道工序都符合最嚴格標準，就會是一條安全的道路。記...
縣長翁章梁（左二）強調，只要每一道工序都符合最嚴格標準，就會是一條安全的道路。記者謝恩得／翻攝
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縣長翁章梁（左二）到貨車上了解抽查瀝青情形。記者謝恩得／攝影
縣長翁章梁（左二）到貨車上了解抽查瀝青情形。記者謝恩得／攝影
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翁章梁
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