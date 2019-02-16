最新╱雲林農田水利會長林文瑞 宣布投入海線立委選舉

2019-02-16 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



國民黨雲林縣黨部今天舉辦新春團拜，夾帶雲林重返藍色執政的氣勢，今年新春團拜特別熱絡、喜悅，雲林農田水利會長林文瑞當場宣布要投入2020年雲林海線立委選舉，縣黨部主委許宇甄表示，尊重黨內同志參選意願，會依照黨內初選機制提名。

去年五合一選舉，國民黨在雲林縣贏回睽違13年的執政權，勝選的喜悅，使今天的新春團拜現場氣氛更加熱絡，年節氣氛喜悅，包括縣黨部主委許宇甄、雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、前縣長許文志、前議長歐明憲、雲林農田水利會長林文瑞、斗六市長林聖爵、古坑鄉長沈勝騰、縣議員林建鴻、蘇于珊、賴淑娞、王秋足、陳樹吉、斗六市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美、行政院顧問涂金助等地方人士，均出席活動。

國民黨中常委、雲林農田水利會會長林文瑞說，去年的勝選，讓大家充滿喜悅，希望能延續這股力量，在2020年重新贏得總統大選，也要讓立委席次過半，真正全面重返執政，他問在場幹部「我選海線立委好不好？」，大家都說「好」，他在現場正式宣布參選立委。

林文瑞表示，他長期耕耘基層，一直有支持者不斷勸進他選立委，他經過長考，決定「應觀眾要求」，投入海線立委選舉，希望獲取大家的支持，讓國民黨在這一戰贏得漂亮。