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「喊台獨卻取消徵兵？」柯文哲：政府兩岸關係喊假的

影╱環團抽地下水質 質疑龍崎設掩埋場將汙染水源

2019-02-16 12:24聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市政府去年底發放歐欣水土保持計畫施工許可，雖後來已停工但仍具法律許可效力，台灣水資源保育聯盟等環團告發歐欣公司水土保持計畫及環差涉嫌偽造文書，進行龍崎牛埔地下水調查，日前公布調查結果指當地存在豐沛地下水，今天再前往掩埋場預訂地1公里外私有地抽取地下水，又在約20米深處採到地下水，要求撤銷歐欣公司許可，經濟部不可再展延。歐欣公司則表示，「廠區外所做調查，與本案無涉，不予評論。」

水資源保育聯盟等環團今天與原住民市議員穎艾達利等地方人士數十人，前往距掩埋場預訂地約1公里遠私有地採水，水保聯盟理事長陳椒華表示，為證明此區域有地下水，3天前到牛埔李安富製麵廠鑿設簡易觀測井，設井位置在歐欣場址西北邊數百公尺處鑽井35公尺深，地表下9米至32米處汲水，發現汲水後地下水迅速補注入觀測井，研判井下約19米有受壓含水層，地下水層可能有9米厚，今天再度採取水樣，證明掩埋場周遭有豐厚地下水。

到場部分人士抗議開發案政府一直無法有效阻止，質疑這處掩埋場收取「事業廢棄物」，就是會有「有毒的東西」，未來經由地下水流竄，將危害環境與人體健康，經濟部絕對不能准許開發。

不過歐欣公司回應，牛埔里是否有地下水一事，因鑿井位置並非位在歐欣「龍崎無毒事業廢棄物處理中心」廠區內，且距離甚遠約有1公里，與本案並無關聯，本公司對於廠區外部所做調查，沒有評論。

歐欣指出，陳椒華老師於107年5月14日曾隨台南地檢署進廠區內勘查監測井，見證井內並無地下水且井管確實開篩，陳老師也在現場簽名確認，正式做成司法上紀錄；地質鑽探報告含地下水觀測及各鑽孔位置座標及審查通過的水土保持計畫予台南地檢署參考。陳老師現在卻以廠區外的鑿井觀測結果，指涉、推論本廠區內應有相同狀況，自行推翻自己已經在司法上承認的完備程序跟證明，「如有影射本公司違法情形，本亦將收集證據，必要時採取相關法律行動」。

歐欣表示，本案以處理事業廢棄物為主，不像一般生活垃圾會產生大量滲出水，除場內不會有滲出水外，並將依環評審查結論要求，收集掩埋區內的雨水回收使用而不對外排放，達到「零排放」，因此對該區域的水文水質不會有影響。

台南地檢署去年5月曾到歐欣廠區勘驗觀測井有無地下水。圖／歐欣提供
台南地檢署去年5月曾到歐欣廠區勘驗觀測井有無地下水。圖／歐欣提供
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環團在掩埋場外私有地採取地下水。記者周宗禎／攝影
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環團與地方人士抗議設掩埋場，質疑周遭有地下水將汙染環境。記者周宗禎／攝影
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地下水廢棄物經濟
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