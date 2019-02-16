世界最美花海 台南白河林初埤木棉花季登場

2019-02-16 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南白河林初埤木棉花道曾入選亞洲最美花海街道。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台南白河「林初埤木棉花道」被譽為世界最美花海街道之一，今年受到暖冬影響，木棉花提前綻放，白河區公所從今天到3月10日假日辦理「2019木棉花季」活動，一早就吸引遊客前來賞花及拍照，白河區長蕭福清表示，目前花開約六成，明天上午有「白河木棉蓮花東山後壁新營跨域產業行銷記者會」，串聯四區共同開創亮點社區產業伴手禮展售發表會，搭配「聽見臺灣的美樂團」優美音樂，歡迎民眾踴躍前來。

木棉花原本在每年三月開始盛開，但今年提前到春節就開始綻放，白河區公所與社區共同協商後，決定順應花況提前舉辦木棉花季，以免遊客錯過最美的賞花期，今年為讓木棉道回歸更原始自然風貌，在白河公所、台電及社區協調努力下，移除了木棉花道上電線桿，讓木棉花道之美更呈現自然田野風情。

今年木棉花季除了賞花外，白河區公所也邀請各地街頭藝人在花道上共襄盛舉，並設計「賞花塗色趣」活動，在活動地點服務台領取「木棉花寶明信片」，並在服務台製作屬於自己的明信片，拍照打卡上傳後，即可的到限量木棉花筆記本（數量有限送完為止）或明信片，讓來旅行的民眾把林初埤最美的景致用畫筆帶回家。

明天17(日)上午白河區公所與水土保持局共同辦理「白河木棉蓮花東山後壁新營跨域產業行銷記者會」，將四區特色旅遊景點及產業美食共同行銷，現場將有林初埤畔蓮田種蓮體驗活動、古箏演奏、藝術家現場揮毫及特色農村小舖伴手禮行銷，期望讓更多人看到台南農村之美。

白河區長蕭福清歡迎全國各地遊客踴躍來林初埤賞花，花季假日期間為維持賞花秩序，實施交通管制，賞花園區禁止車輛進入，管制點分別為南90林初埤路口、九曲橋、舊台糖鐵道入口(南88、89交叉口)，管制時段從上午8時至下午6時。主要賞花區內禁止攤販設攤及停放車輛。

民眾開車可沿著南88、89線路邊停車，走路約10至15分鐘即可抵達賞花園區。；搭乘大眾運輸工具，2月16日起假日期間可搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道，公車資訊可至「大台南公車」網址http://tourguide.tainan.gov.tw/newtnbusweb/查詢，；另南市公共自行車T-Bike在白河蓮鄉7-11及木棉花道舊鐵道入口皆設租借站，民眾可多加使用。