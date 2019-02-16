40年同窗好友相偕當寄養爸 眼睛滿滿都是愛
雲林家扶中心今天由副縣長謝淑亞頒發32戶寄養家庭聘書，退休警察劉學成與妻子擔任寄養爸媽8年，40多年同窗好友林恆嘉受其影響，與妻子6年前加入，照顧受虐、失依的孩子，兩個大男人對孩子百般呵護、照料，還會分享育兒經，彼此的妻子都說「看見他們溫柔的一面」。
林恆嘉在頒發聘書會場，眼睛幾乎不曾離開寄養兒「多多」，當妻子謝孟真在台上受贈，他在台下忙著逗弄孩子，另一頭的劉學成照料的是「多多」的哥哥，因為孩子精力旺盛，不斷繞著會場跑，他耐心地尾隨在後，就怕孩子跌倒，兩人眼睛裡都有滿滿的愛。
劉學成與林恆嘉是國小、國中同學，8年前妻子蔣紅英想擔任寄養家庭，他二話不說全力支持，努力擔任妻子最佳的助手，不僅變得溫柔、有耐心，夫妻兩人的感情也更加親密。
林恆嘉與妻子謝孟真受其影響，6年前決定加入寄養行列，劉學成二話不說，「當然支持啊」，兩家更常相約出遊，交流育兒經。
謝孟真談起丈夫的改變，至今仍覺得神奇，以前丈夫忙於工作，家中3個孩子的照顧工作大多落在她身上，但現在丈夫收工回家，第一件事就是陪寄養孩子玩、哄他們睡覺，「變得很溫柔」。
雲林家扶中心扶幼主委陳燦勳表示，感謝32戶寄養家庭的用心與愛心，照顧這些弱勢孩子，雲林縣目前需要安置的孩子有216位，其中119個安置在外縣市，希望更多家庭加入寄養行列，讓雲林的孩子不必外漂到外縣市。
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