日本東京電力訪台南 盼沙崙模式拓展到全球

2019-02-15 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



日本東京電力公司今天跨海來台，由海外事業推進室室長大石峰士領軍，到台南市政府洽談綠電投資及智慧電網架構，台南市長黃偉哲表示，會全力協助海外公司投資台南，促成綠電發展。

東京電力訪台南市政府，遠傳電信與大同等協力公司代表也一同來訪，台南市政府則由市長黃偉哲率秘書長方進呈、研考會主委趙卿惠、經發局代理局長蕭富仁等出席。

大石峰士表示，東京電力近期積極往海外發展，第一站選擇台南的原因，除了台南是台灣日照時數最長的區域，東電也了解到台灣政府發展5+2產業的決心，且太陽光電的上中下游產業鏈發展完整，未來希望與台南市府合作，將沙崙的成功模式，擴展到世界其他區域。

黃偉哲說，儲能、創能與節能技術是發展綠電產業的重點，上個月Google向台南購買綠電，證明綠電有相當大的市場潛力，台南市政府也會配合中央發展綠電的政策方針，積極協助海外公司投資台南，促成本土綠電產業發展。