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日本東京電力訪台南 盼沙崙模式拓展到全球

2019-02-15 21:45聯合報 記者鄭維真╱即時報導

日本東京電力公司今天跨海來台，由海外事業推進室室長大石峰士領軍，到台南市政府洽談綠電投資及智慧電網架構，台南市長黃偉哲表示，會全力協助海外公司投資台南，促成綠電發展。

東京電力訪台南市政府，遠傳電信與大同等協力公司代表也一同來訪，台南市政府則由市長黃偉哲率秘書長方進呈、研考會主委趙卿惠、經發局代理局長蕭富仁等出席。

大石峰士表示，東京電力近期積極往海外發展，第一站選擇台南的原因，除了台南是台灣日照時數最長的區域，東電也了解到台灣政府發展5+2產業的決心，且太陽光電的上中下游產業鏈發展完整，未來希望與台南市府合作，將沙崙的成功模式，擴展到世界其他區域。

黃偉哲說，儲能、創能與節能技術是發展綠電產業的重點，上個月Google向台南購買綠電，證明綠電有相當大的市場潛力，台南市政府也會配合中央發展綠電的政策方針，積極協助海外公司投資台南，促成本土綠電產業發展。

黃偉哲表示，沙崙綠能科學城作為東京電力跨足海外新能源的首站，未來將透過與在地企業及學研單位合作，打造「電網+再生能源」的全新供電方案。台南市政府、東京電力公司將著眼於「導入國際技術 、升級在地產業」的目標，實現產業在地化，期許更進一步帶動在地產業鏈，創造大量就業機會，滿足企業在綠電供應上的需求。

日本東京電力公司今天跨海來台，與台南市政府洽談綠電投資及智慧電網架構。圖／台南市...
日本東京電力公司今天跨海來台，與台南市政府洽談綠電投資及智慧電網架構。圖／台南市政府提供
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東京黃偉哲再生能源
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