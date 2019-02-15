好消息！只要肯到這地方上班 就可再加發獎金

2019-02-15 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



想讓自己擁有加薪的喜悅嗎？新的1年基本工資雖已調整到2萬3100元，但仍有不少人想增加收入，但擔心找不到穩定又有保障的工作，虎尾就業中心推動缺工獎勵計畫，讓民眾除擁有穩定薪資，還有超過10萬元的獎勵金可申請，機不可失。

「除了薪資，每月還額外有超過5000元獎金可領，對生活幫助不小！」家住雲林縣口湖鄉的單親媽媽曾玟碧開心說，小孩5歲時被鑑定出發展遲緩，老公又因食道癌病逝，她獨力養兒，負擔頗重，每周還得兩天騎機車，從口湖到虎尾的醫院往返80公里帶孩子接受治療。

獨力支撐龐大的醫療及生活負擔，讓曾玟碧身心俱疲，加上工作不穩定，苦上加苦，她說，鄉下打零工為多，想要一份穩定工作的確不好找，8個多月前經虎尾就業中心陳春蘭推介到口湖漁類生產合作社，擔任魚產處理作業員，不但工作穩定，因她符合「缺工就業獎勵計畫」條件，每月還增加5到7千的獎勵金，讓她原本吃緊的生活，還能撐下來，實在揪感謝！

虎尾就業中心主任張春美說，「缺工就業獎勵計畫」目的是為減少廠商聘請外勞，增加員工的穩定度，符合缺工獎勵的廠商，均是屬於3K產業，即工作性質比較危險、辛苦一點，一般民眾比較不願應徵的工作，不過一旦上工就可申領獎勵金，等同為自己加薪，民眾可善加利用。