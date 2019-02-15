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好消息！只要肯到這地方上班 就可再加發獎金

2019-02-15 17:34聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

想讓自己擁有加薪的喜悅嗎？新的1年基本工資雖已調整到2萬3100元，但仍有不少人想增加收入，但擔心找不到穩定又有保障的工作，虎尾就業中心推動缺工獎勵計畫，讓民眾除擁有穩定薪資，還有超過10萬元的獎勵金可申請，機不可失。

「除了薪資，每月還額外有超過5000元獎金可領，對生活幫助不小！」家住雲林縣口湖鄉的單親媽媽曾玟碧開心說，小孩5歲時被鑑定出發展遲緩，老公又因食道癌病逝，她獨力養兒，負擔頗重，每周還得兩天騎機車，從口湖到虎尾的醫院往返80公里帶孩子接受治療。

獨力支撐龐大的醫療及生活負擔，讓曾玟碧身心俱疲，加上工作不穩定，苦上加苦，她說，鄉下打零工為多，想要一份穩定工作的確不好找，8個多月前經虎尾就業中心陳春蘭推介到口湖漁類生產合作社，擔任魚產處理作業員，不但工作穩定，因她符合「缺工就業獎勵計畫」條件，每月還增加5到7千的獎勵金，讓她原本吃緊的生活，還能撐下來，實在揪感謝！

虎尾就業中心主任張春美說，「缺工就業獎勵計畫」目的是為減少廠商聘請外勞，增加員工的穩定度，符合缺工獎勵的廠商，均是屬於3K產業，即工作性質比較危險、辛苦一點，一般民眾比較不願應徵的工作，不過一旦上工就可申領獎勵金，等同為自己加薪，民眾可善加利用。

張主任說，只要經就業中心推介到符合的廠商，工作滿30日即可申請獎勵金，第1到6個月每月5000元、第7到12個月每月6000元、13到18個月每月7000元，共18個月可領10萬8000元。條件符合者檢附申請資料、薪資單即可，目前除製造業也增加長照服務業，補助金額一樣。民眾可電洽虎尾就業中心（05）6330422或加入LINE生活圈查詢。

曾媽媽被引介到口湖一家魚產合作社上班，既可就近上班且工作穩定又有缺工獎金可領，讓...
曾媽媽被引介到口湖一家魚產合作社上班，既可就近上班且工作穩定又有缺工獎金可領，讓她安心工作並維持家計。圖／虎尾就業中心提供
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曾媽媽被引介到口湖一家魚產合作社上班，既可就近上班且工作穩定又有缺工獎金可領，讓...
曾媽媽被引介到口湖一家魚產合作社上班，既可就近上班且工作穩定又有缺工獎金可領，讓她安心工作並維持家計。圖／虎尾就業中心提供
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薪資
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