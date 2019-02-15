親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

他們年收入超過200萬 為什麼不用繳所得稅

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

嘉市議長先行同意市府墊付案 張榮藏：不尊重議員們

2019-02-15 16:18聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市政府日前送3項墊付案到嘉義市議會審查，嘉市議會審酌其中一案「全國客家日」活動將於本月24日舉辦，墊付案有急迫性和時效性，議長莊豐安先行同意；嘉義市議員張榮藏今天在臨時會上酸議會工作效率高，市府12日送案，議長13日首肯，不等隔天議會開臨時會由大會決議，認為議長不尊重議員們，市議員蔡榮豐緩頰，「張議員只是建議大家事先溝通」。

嘉義市議會今天開臨時會，22席議員中有5席新任議員，由市長黃敏惠介紹新上任一級主管成員和業務職掌報告，讓新任議員對各局處科室的工作內容更加瞭解，因此次臨時會不接受市府市政提案，臨時會約莫1小時多結束。

嘉義市議員張榮藏今天酸議會工作效率高，嘉義市政府12日送3項墊付案到嘉義市議會審查，議長13日即首肯「全國客家日」活動墊付案30萬元，不等隔天議會開臨時會交由大會決議。

莊豐安解釋，嘉義市議會審酌其中「全國客家日」2月24日活動有急迫性和時效性，議會先行同意30萬元中央補助款，至於市府配合款6萬元並未同意，強調即使先行同意墊付案，市府仍須辦理追加預算轉正，「這是活動經費，非建設經費」。

張榮藏回說，議員們樂見中央給予的經費，為何此次由議長一人果斷決議，未尊重其他議員。蔡榮豐趕緊緩頰，建議議會日後多溝通以免有誤會。

嘉義市議會機要秘書陳幸枝指出，鄰近的雲林縣和嘉義縣議會都有休會期間行文議會同意先行墊付，事後再辦理追加預算轉正。

嘉義市議員張榮藏（站者）今天在臨時會上酸議會工作效率高，不滿議長莊豐安自行同意市...
嘉義市議員張榮藏（站者）今天在臨時會上酸議會工作效率高，不滿議長莊豐安自行同意市府墊付案30萬元。記者姜宜菁／攝影
分享

黃敏惠
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

台南左鎮將滅村？里長：在這裡50歲算幼齒，60歲叫少年仔

2019-02-15 08:23

小果番茄盛產 農民求小英總統助拓展外銷

2019-02-15 15:58

禿子探子燕子選後首度合體 17日為謝龍介站台

2019-02-15 17:14

衝鹽水蜂炮這樣穿 黃偉哲一句話秒懂民眾心聲

2019-02-15 16:40

母親過世她痛恨芭樂 如今卻成種芭樂達人

2019-02-15 14:27

最可愛媽祖文化會香宮廟 六興宮超萌兔子帽訪大陸

2019-02-15 12:14

韓國瑜情人節怎麼過？李佳芬：陪吃鐵板燒沒送花

2019-02-15 12:12

翁章梁首次校長會議 送太陽能回饋金等2份賀禮

2019-02-15 10:49

母賣芭樂遭撞死讓她一度痛恨 如今卻成芭樂達人

2019-02-15 08:09

郭信良遭除民進黨籍 考驗台南府會和諧

2019-02-14 23:53

東山迎佛祖回駕廟會 黃偉哲、郭信良互動冷

2019-02-14 23:50

長城同濟會 助弱勢童買文具

2019-02-14 23:47

嘉市府會 黃敏惠：樹立民主招牌

2019-02-14 23:40

中油全台首座綠能站在台南 可加油也能充電

2019-02-14 22:42

搶拍聖母廟煙火膠帶黏腳架卡位 遭網友怒斥「不齒」

2019-02-14 20:32

台灣中油產能儲能系統 戴謙盼進軍國際

2019-02-14 19:19

多元電力供應 中油首座智慧綠能加油示範站啟用

2019-02-14 19:17

60多年來首度體驗情人節 阿嬤被送花臉紅紅

2019-02-14 18:27

首次約會在這裡？黃偉哲與妻子放閃地點讓人想不到

2019-02-14 17:18

每月收到大批50元偽幣 雲林推動多元支付

2019-02-14 17:07

偏鄉警員篤信關聖帝君許願獲神助 去年勇奪241支嘉獎

2019-02-14 16:34

影／台南聖母廟迓春牛 100分鐘煙火不間斷

2019-02-14 15:54

影／人生不設限 音樂才子白天教琴夜賣鹹酥雞

2019-02-10 17:28

魚夫批黑道宮廟文化 台南西羅殿喊提告

2019-02-10 16:56

影／2億畫展成話題 台南北門洗滌鹽推丁紹光畫展

2019-02-10 15:25

快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多

2019-02-10 14:17

台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化

2019-02-10 13:48

台南學甲母子新農人 自創品牌守護家鄉顧健康

2019-02-10 13:22

阿里山吉野櫻花況不佳 樹醫治療展生機

2019-02-10 12:30

影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎

2019-02-10 10:41

台南信義街選物店 生活器皿展現文青美學

2019-02-10 10:26

漫步台南「老古石街」 親見文學耆老葉石濤筆下景色

2019-02-10 10:07

老藥師重拾畫筆 手繪民雄古地圖

2019-02-10 09:26

暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 09:10

黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎

2019-02-10 07:47

台南鹿耳門天后宮「跋四季籤」 專家解籤：整體中下籤

2019-02-10 00:31

春雨不來 嘉義市蘭潭水庫百年古井浮現

2019-02-09 22:39

嘉義大福興宮助年輕男女脫單 212人來「球」親

2019-02-09 22:37

台南春節人進來 推古蹟文創商品 觀光收入增2成

2019-02-09 22:28
看更多

熱門文章

台南左鎮將滅村？里長：在這裡50歲算幼齒，60歲叫少年仔

2019-02-15 08:23

竹縣首座國民運動中心至今關門 這原因恐開幕就虧損

2019-02-14 17:13

影／台女嫁法國郎愛情長跑8年 今情人節浪漫熱舞結婚

2019-02-14 19:16

任達華到棧貳庫 粉絲驚喜：太幸運了

2019-02-15 14:26

台北燈節主燈今試燈 柯文哲吐槽：怎麼長得怪怪的

2019-02-14 19:27

韓國瑜情人節怎麼過？李佳芬：陪吃鐵板燒沒送花

2019-02-15 12:12

失業男留言想自殺 王惠美官方line竟回：還不錯

2019-02-15 10:59

美翻！屏東台灣燈會今晚試營運 首創海陸光影呈現

2019-02-15 08:55

港星任達華擔任高雄醫療大使 現身醫院華迷險暴動

2019-02-15 12:50

異鄉客落腳苗栗 彭德俊：認同並願付出就是返鄉

2019-02-14 18:29

搶拍聖母廟煙火膠帶黏腳架卡位 遭網友怒斥「不齒」

2019-02-14 20:32

侯友宜西洋情人節做乾燥花 向妻子任美鈴示愛

2019-02-14 18:12

基隆市府人事異動 四副處長四區長換人

2019-02-15 15:01

免費營養午餐定案 林姿妙拍板宜蘭明年學童午餐免費吃

2019-02-14 19:49

酒後亂入原民舞團表演惹議 女今出面向舞者鞠躬道歉

2019-02-15 13:14

任達華遊高雄只喝無糖咖啡 滷味最愛豆腐蔬菜

2019-02-15 15:12

影／貓羅溪情人橋爆滿 林明溱歡迎大家來南投「脫單」

2019-02-14 21:00

汰換節能冷氣冰箱最多補助3千 苗縣18日開放申請

2019-02-15 13:09

金門海灘遭油汙染嚴重 竟是大陸漁船偷偷排油

2019-02-14 19:26

平溪天燈主燈手繪設計 傳達5縣市生活圈概念

2019-02-14 17:25

南迴第一個 南田海濱露營區 將採預約制

2019-02-14 23:17

影／情定舊山線「鐵不出軌」 苗栗RAIL BIKE成愛情列車

2019-02-14 17:54

跟隨韓國瑜腳步 高雄紅豆開直播促銷

2019-02-15 08:29

中油全台首座綠能站在台南 可加油也能充電

2019-02-14 22:42

淡水天元宮湧賞花車潮 地方籲搭接駁車

2019-02-14 18:02

汰換老舊四行程機車 中市補助

2019-02-14 23:40

母賣芭樂遭撞死讓她一度痛恨 如今卻成芭樂達人

2019-02-15 08:09

敬老愛心卡新方案 中市：計程車補助比北市高

2019-02-14 18:50

郭信良遭除民進黨籍 考驗台南府會和諧

2019-02-14 23:53

影／高鐵延伸宜蘭引發論戰 陳歐珀：就事論事不逞口舌

2019-02-14 20:38

西洋情人節宜嫁娶 新北近500對新人互許終身

2019-02-14 19:03

喜迎龍鳳胎 鳳林許姓夫婦獲8萬生育補助

2019-02-14 22:46

台北燈節試燈 柯文哲看「豬寶」好像堡壘

2019-02-15 00:09

林智堅的前世情人！開口就說愛把鼻 萌翻網友

2019-02-14 18:45

兌現夜宿承諾 高雄環保局長：大林蒲環境汙染超出負荷

2019-02-15 11:40

幫上千對新人登記結婚 單身的他盼今年幸福到來

2019-02-15 00:04

基隆這位女議員變身年輕氣質女 她說：沒整型啦

2019-02-15 16:43

中議員批「換市長空氣變毒」 市府：降雨量影響空品

2019-02-15 11:32

宜蘭外員山營變蚊子館？ 文化局長：再利用列優先考量

2019-02-14 20:55

暖冬乾旱 日月潭9蛙現7蛙水情告急

2019-02-14 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top