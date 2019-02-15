嘉市議長先行同意市府墊付案 張榮藏：不尊重議員們

2019-02-15 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府日前送3項墊付案到嘉義市議會審查，嘉市議會審酌其中一案「全國客家日」活動將於本月24日舉辦，墊付案有急迫性和時效性，議長莊豐安先行同意；嘉義市議員張榮藏今天在臨時會上酸議會工作效率高，市府12日送案，議長13日首肯，不等隔天議會開臨時會由大會決議，認為議長不尊重議員們，市議員蔡榮豐緩頰，「張議員只是建議大家事先溝通」。

嘉義市議會今天開臨時會，22席議員中有5席新任議員，由市長黃敏惠介紹新上任一級主管成員和業務職掌報告，讓新任議員對各局處科室的工作內容更加瞭解，因此次臨時會不接受市府市政提案，臨時會約莫1小時多結束。

嘉義市議員張榮藏今天酸議會工作效率高，嘉義市政府12日送3項墊付案到嘉義市議會審查，議長13日即首肯「全國客家日」活動墊付案30萬元，不等隔天議會開臨時會交由大會決議。

莊豐安解釋，嘉義市議會審酌其中「全國客家日」2月24日活動有急迫性和時效性，議會先行同意30萬元中央補助款，至於市府配合款6萬元並未同意，強調即使先行同意墊付案，市府仍須辦理追加預算轉正，「這是活動經費，非建設經費」。

張榮藏回說，議員們樂見中央給予的經費，為何此次由議長一人果斷決議，未尊重其他議員。蔡榮豐趕緊緩頰，建議議會日後多溝通以免有誤會。

嘉義市議會機要秘書陳幸枝指出，鄰近的雲林縣和嘉義縣議會都有休會期間行文議會同意先行墊付，事後再辦理追加預算轉正。