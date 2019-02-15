小果番茄盛產 農民求小英總統助拓展外銷

2019-02-15 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣小果番茄產量全國居冠，今年暖冬果農管理好，產量增加，農民憂心盛產價跌，上個月26日總統蔡英文到太保市參觀果園，與農民座談，青農聯誼會長陳育旗請總統協助外銷，總統當場指示農委會主委陳吉仲協助，陳育旗今天說，與農委會等相關單位開完會至今，還未啟動外銷，價格下滑，農民著急。

蔡總統由農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁，立委陳明文及蔡易餘陪同，與太保第13產銷班長陳進益等農民座談，參觀小果番茄園，事後總統臉書貼採果照片；陳育旗說，小果番茄盛產，國內市場消化不完，部分盤商不收購，小果番茄不耐貯藏，亟需政府趕緊啟動外銷。

太保市農會總幹事黃麗貞說，農委會同意補助部分外銷運費，農會提供集貨場集運，近期就可啟動外銷。但縣府媒合外銷的疊溪果菜生產合作社說，目前每周外銷1000公斤到香港等地，貨源來自全國各地，外銷要上等品質，與青農價格談不攏。

縣府農業處說，與農委會國際處、外貿協會、通路商及農會積極洽談外銷，通路商表示，今年小果番茄外銷目標量可達20公噸以上，主要外銷香港及新加坡，日本因台灣是東方果實蠅疫區，禁止進口。