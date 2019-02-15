嘉市農會表彰137位農民 期許經驗和技術傳承

2019-02-15 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市農會今天舉辦農民節表彰大會，表揚江萬生等137位傑出農民，嘉義市長黃敏惠抽空祝賀，農會期許青農返鄉除了傳承老農經驗外，也影響老農新思維，「食在安心」更成為消費市場的主流意識。

嘉義市農會目前會員超過1萬6千人，平均年齡為6、70歲，30歲青農算少數，嘉義市農會理事長劉明澄表示，嘉義市農產品多，但以小農居多，如要大面積耕種，農民會選擇到土地成本較便宜的嘉義縣耕作，農會未來將輔導農民精緻化耕作，例如去年推出甜度高達18度的甜玉米，昨天到台南市參加香港通路農產品採購洽談會，引起港商注目，有意與農民契作打通海外市場。

「資深老農」江萬生93歲，種植蔬果不為賺錢，只為顧身體、分享農作物給鄰里；洪金本89歲是種植玉米和蘿蔔的高手，每天早上巡田、趕市集，自產自銷，6名子女每逢假日協助農作，4年前農會總幹事黃騰輝曾勸洪金本別自己顧攤販賣，洪金本說，他不只是顧攤，也曾往來的人群談話中了解社會脈動，讓黃騰輝敬佩其學習精神。