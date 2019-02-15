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翁章梁首次校長會議 送太陽能回饋金等2份賀禮

2019-02-15 10:49聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院參加就職後首次校長會議，宣布送2份教育賀禮，縣府利用公有辦公廳舍建置太陽能發電設備，學校建物占大部分，為讓學校有經費改善教學設備，太陽能回饋金全額回饋學校；另高級中等以下學校代理教師聘期延長為11個月，收托15人以下幼兒園代理教師聘期延長，讓學校留住優秀人才，提昇教師士氣，妥善照顧偏鄉幼生。

翁章梁宣布2份賀禮，獲全縣147名校長熱烈掌聲感謝，校長說，以往太陽能發電回饋金都繳回縣庫，有了回饋金，校方有經費更新改善學校設備，不必動輒向縣府申請經費，另代理教師1年1聘，聘期延長11個月，讓代理教師安心教學，寒暑假也可以留在學校。

縣府教育處說，大陽能回饋金每年約千萬餘元，全縣九成學校有太陽能發電設備，目前代理教師共200多人，有編制內代理正式教師的代理教師，以及為教學外聘代理教師，因各領10個半月及11月薪資，長期存在同工不同酬不公平現象，聘期統一延長11個月，解決同工不同酬。

翁章梁說，上任常批學校申請補助公文，連2萬元都要批示，太陽能回饋金全額回饋學校，讓學校有經費運用；他強調，校長如同學校縣長，要有自己辦校想法，他說，嘉義子弟八成以上外流， 他要國小校長加強小學生對家鄉記憶感情，籌組校友會連絡校友回母校，並要校長多吸收新知，加強行動力。

翁縣長由教育處長鄧進權陪同，頒發中輟生預防及復學輔導工作有功縣市、107年健康促進學校國際認證、106－107年十二年國教學校本位體育課程甄選-中學組標竿學校等獎項。校長會議有縣高國中小校長及候用校長參加，議程包括府內外12局處行政事務宣導、教育處各科室報告、新課綱推動及運作說明、綜合座談及臨時動議。

嘉義縣長翁章梁(右)由教育處長鄧進權(左)陪同，參加就職後首次校長會議。記者魯永...
嘉義縣長翁章梁(右)由教育處長鄧進權(左)陪同，參加就職後首次校長會議。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(左)由教育處長鄧進權(右)陪同，參加就職後首次校長會議，頒發獲獎...
嘉義縣長翁章梁(左)由教育處長鄧進權(右)陪同，參加就職後首次校長會議，頒發獲獎學校。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁參加就職後首次校長會議，宣布送2份教育賀禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁參加就職後首次校長會議，宣布送2份教育賀禮。記者魯永明／攝影
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代理教師翁章梁太陽能發電
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