翁章梁首次校長會議 送太陽能回饋金等2份賀禮

2019-02-15 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院參加就職後首次校長會議，宣布送2份教育賀禮，縣府利用公有辦公廳舍建置太陽能發電設備，學校建物占大部分，為讓學校有經費改善教學設備，太陽能回饋金全額回饋學校；另高級中等以下學校代理教師聘期延長為11個月，收托15人以下幼兒園代理教師聘期延長，讓學校留住優秀人才，提昇教師士氣，妥善照顧偏鄉幼生。

翁章梁宣布2份賀禮，獲全縣147名校長熱烈掌聲感謝，校長說，以往太陽能發電回饋金都繳回縣庫，有了回饋金，校方有經費更新改善學校設備，不必動輒向縣府申請經費，另代理教師1年1聘，聘期延長11個月，讓代理教師安心教學，寒暑假也可以留在學校。

縣府教育處說，大陽能回饋金每年約千萬餘元，全縣九成學校有太陽能發電設備，目前代理教師共200多人，有編制內代理正式教師的代理教師，以及為教學外聘代理教師，因各領10個半月及11月薪資，長期存在同工不同酬不公平現象，聘期統一延長11個月，解決同工不同酬。

翁章梁說，上任常批學校申請補助公文，連2萬元都要批示，太陽能回饋金全額回饋學校，讓學校有經費運用；他強調，校長如同學校縣長，要有自己辦校想法，他說，嘉義子弟八成以上外流， 他要國小校長加強小學生對家鄉記憶感情，籌組校友會連絡校友回母校，並要校長多吸收新知，加強行動力。