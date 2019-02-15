母賣芭樂遭撞死讓她一度痛恨 如今卻成芭樂達人

2019-02-15 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



劉秀寬打出自已的芭樂品牌，每年賣出近20顆。記者謝恩得／攝影 分享 facebook

嘉義縣新港鄉芭樂達人劉秀寬每年賣出20萬顆芭樂，但她10多年前卻因母親賣芭樂時車禍過世，痛恨芭樂。後來為照顧老父而返鄉，並為了生計而種芭樂，花很多心思觀察芭樂生長和營養需求，種出的芭樂大受歡迎，光是熟客訂單就銷售一空。

劉秀寬原本在北部從事成衣業，10多年前母親種的芭樂收成，載送到市場販售時不幸被車撞，對方肇事逃逸，母親傷重不治。她說，當時很悲憤到連芭樂都恨，也不想再吃到芭樂。後來她透過自已的修行，放下仇恨，並返鄉回在新港海瀛村照顧父親。

為了謀生，在家人勸說下，跟著哥哥學種芭樂，更有表哥相助，提供很好的施肥等果園管理資訊，還勉勵她不要太計較得失，用休閒農業的心態來經營。

劉秀寬四處學習，更記錄果樹的生長情形，開發出自已的一套栽種管理方法，肥料依季節而有成份的變化，而且預先施肥，她說，果樹強壯茂盛，就不用擔心開花結果。

許多芭樂果樹種5至8年就出現結果不佳，但劉秀寬的果園很多是從起初就種下的10多年芭樂樹，甚至保留媽媽種的30多年芭樂樹，不只枝葉發達，更是結實纍纍， 其中還有1棵已是37年樹齡。

劉秀寬用心管理的芭樂，先試賣給親朋好友， 大家反應都很好吃，口碑逐漸打響，種植面積增加，她的芭樂不用到各地果菜市場，光是消費者的訂單就搶購一空，並打出自有品牌，並接連獲得台灣省農會、新港鄉農會和鄉公所表揚「芭樂達人」。

當年從成衣業到下田種果樹，大太陽下的工作，扛60、70公斤的肥料，劉秀寬說，種出興趣就不覺得累，她很喜歡大自然，每次到果園，都有天地合一的感覺，果園也回饋了豐收的好芭樂。