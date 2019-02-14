中油全台首座綠能站在台南 可加油也能充電
中油設置的第一座多元電力供應及儲能系統智慧綠能加油站，昨天在台南東區前鋒路啟用，中油近年投入電池產業，積極布局，聯華電子榮譽副董宣明智在場表示，在手機之後最重要的產業就是電動車，對中油投入電池產業寄予厚望，希望帶領台灣產業界開創新局。
這座加油站除了賣油之外，靠著太陽能與天然氣，還能自行產電、儲電及賣電，中油董事長戴謙說，台灣規畫在2040年後就將禁售燃料車輛，全面電動化，中油設置這座新的示範站，將帶領過去只賣油的中油全面轉型。
中油近年積極投入研發電池，昨天現場也展示與中油合作開發的電動機車與電動巴士。
中油之前也在嘉義信義路設置一座綠能加油站，站內設有太陽能板可自行產電，而台南前鋒路加油站除了有太陽能，還有天然氣發電，不只能發電，還可儲電，把用電離鋒時段生產的電量都儲存下來，供尖鋒使用，目前規畫加油站平均每天用電量320kWh（主要是照明、冷氣），電動機車充、換電每天需150kWh的用電，自給自足綽綽有餘，如果真的不夠，還可以靠台電電網。
其中鈦酸鋰儲能系統是中油自行研發，具有快速充放電、不會爆炸安全性高及耐低溫等特性，也是目前中油研發的重點之一。
宣明智昨在致詞時表示，台灣在發展4G與DRAM兩項都失了先機，期待中油發展電動車不要再失先機，他表示，下個世代最重要的產品就是電動車，台灣因為有很多機車，在發展電動機車上有優勢，做好後就能發展南向。
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