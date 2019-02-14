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中油全台首座綠能站在台南 可加油也能充電

2019-02-14 22:42聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

中油在台南前鋒路設置全台首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站，昨天啟用，辣...
中油在台南前鋒路設置全台首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站，昨天啟用，辣妹在現場展示電動機車。 記者修瑞瑩／攝影
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中油設置的第一座多元電力供應及儲能系統智慧綠能加油站，昨天在台南東區前鋒路啟用，中油近年投入電池產業，積極布局，聯華電子榮譽副董宣明智在場表示，在手機之後最重要的產業就是電動車，對中油投入電池產業寄予厚望，希望帶領台灣產業界開創新局。
中油在台南設前鋒路設置全台首座智慧綠能加油站。 記者修瑞瑩／攝影
中油在台南設前鋒路設置全台首座智慧綠能加油站。 記者修瑞瑩／攝影
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這座加油站除了賣油之外，靠著太陽能與天然氣，還能自行產電、儲電及賣電，中油董事長戴謙說，台灣規畫在2040年後就將禁售燃料車輛，全面電動化，中油設置這座新的示範站，將帶領過去只賣油的中油全面轉型。

中油近年積極投入研發電池，昨天現場也展示與中油合作開發的電動機車與電動巴士。

中油之前也在嘉義信義路設置一座綠能加油站，站內設有太陽能板可自行產電，而台南前鋒路加油站除了有太陽能，還有天然氣發電，不只能發電，還可儲電，把用電離鋒時段生產的電量都儲存下來，供尖鋒使用，目前規畫加油站平均每天用電量320kWh（主要是照明、冷氣），電動機車充、換電每天需150kWh的用電，自給自足綽綽有餘，如果真的不夠，還可以靠台電電網。

其中鈦酸鋰儲能系統是中油自行研發，具有快速充放電、不會爆炸安全性高及耐低溫等特性，也是目前中油研發的重點之一。

宣明智昨在致詞時表示，台灣在發展4G與DRAM兩項都失了先機，期待中油發展電動車不要再失先機，他表示，下個世代最重要的產品就是電動車，台灣因為有很多機車，在發展電動機車上有優勢，做好後就能發展南向。

中油加油站電動機車
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