火車站營造浪漫 台南議員李宗翰送玫瑰旅客驚喜

2019-02-14 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



西洋情人節，台南市議員李宗翰傍晚在新營火車站發放玫瑰花，讓民眾感受情人節溫暖與氛圍，旅客收到這意外祝福，更是開心不已。

李宗翰表示，情人節發送玫瑰花，迄今已連續舉辦第二年，未來將會繼續將溫暖送給民眾，也提醒忙碌的民眾，可以把花送給重要的人，讓這份溫暖帶給更多人。