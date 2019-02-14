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火車站營造浪漫 台南議員李宗翰送玫瑰旅客驚喜

2019-02-14 22:24聯合報 記者謝進盛╱即時報導

西洋情人節，台南市議員李宗翰傍晚在新營火車站發放玫瑰花，讓民眾感受情人節溫暖與氛圍，旅客收到這意外祝福，更是開心不已。

李宗翰表示，情人節發送玫瑰花，迄今已連續舉辦第二年，未來將會繼續將溫暖送給民眾，也提醒忙碌的民眾，可以把花送給重要的人，讓這份溫暖帶給更多人。

李宗翰笑說，旅客拿到玫瑰花時，幾乎都很驚訝，有的甚至忘記今天就是情人節；他說，現代人常因繁忙工作，忘了生活的美好時刻，希望藉由每年持續發送玫瑰花，把情人節的溫暖帶給民眾，讓忙碌生活增添浪漫。

台南市議員李宗翰情人節在新營火車站前發送玫瑰花，旅客多了驚喜。圖/李宗翰服務處提...
台南市議員李宗翰情人節在新營火車站前發送玫瑰花，旅客多了驚喜。圖/李宗翰服務處提供
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台南市議員李宗翰情人節在新營火車站前發送玫瑰花，旅客多了驚喜。圖/李宗翰服務處提...
台南市議員李宗翰情人節在新營火車站前發送玫瑰花，旅客多了驚喜。圖/李宗翰服務處提供
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情人節火車站
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