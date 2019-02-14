搶拍聖母廟煙火膠帶黏腳架卡位 遭網友怒斥「不齒」

2019-02-14 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



今年台南正統鹿耳門聖母廟花火迎春迓春牛遊行及高空煙火秀，訂於後天登場，廟方才剛宣布當晚12門炸蜂炮及兩梯次高空煙火長達100分鐘，絕無冷場，就已有人將腳架用膠帶捆綁在白色橋面上後人就走了，不但損及白漆，沒有公德心且影響他人權益，已有攝影同好不滿其行為，在網路社群怒斥「不齒」。

「台灣最美的風景！」黃姓民眾反諷，2月16日才開始的活動，已有人直接把腳架捆著人就走了，要卡位人也要在現場。他說，膠帶捆著有沒有公德心？而且還用牛皮膠，這很黏耶！人家廟方橋面的白漆脫落，這些攝影人要賠償？同時，他重砲抨擊，同為攝影同好，替這些人的行為感到不齒。

正統鹿耳門聖母廟方面指出，可能是今年活動與他地元宵節活動錯開，訂於後天提前登場，所以用腳架占位置的情況較往年多，約有10-20個腳架捆在天橋上。站在廟方立場，已柔性勸離3次，廟方人員走了後，又有人偷偷返回現場，再將腳架捆綁上去，廟方也很困擾。

廟方人員強調，廟方歡迎攝影同好共襄盛舉，拍出好照片，廣為宣傳，對廟方也好，然而，廟方仍得顧及其他同好的權益，只好盡量宣導，讓大家都能拍到好照片，尤其，距離活動還有一時段間，也希望攝影同好不要過度心急或影響他人。