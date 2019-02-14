台灣中油產能儲能系統 戴謙盼進軍國際

2019-02-14 19:19 中央社 台南14日電



中油在台南前鋒路設置全台首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站，包括台南市長黃偉哲（右四）、中油董事長戴謙（左四）、聯電副董宣明智（左三）等人昨天參加啟動儀式。圖／中油提供 分享 facebook 台灣中油公司首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站「台南前鋒路示範站」今天啟用，董事長戴謙表示，只要運作順利，很快就能把模式推行到其他加油站，甚至進軍國際。

戴謙表示，台灣中油推動智慧綠能加油站，第一階段規劃「嘉義信義路」與「台南前鋒路」兩座示範站。有別於嘉義信義路站以太陽能綠電自給自足設計，台南前鋒路站採多元電力供應及儲能系統，除了提供加油站營業電力所需，還可供應電動機車充換電站的電力。

戴謙表示，前鋒路示範站設置屋頂型太陽能、以及以天然氣為進料的燃料電池兩種發電系統，在日照條件不足時不會有缺電的問題。另外，透過鈦酸鋰電池及釩液流電池兩大儲能系統，可達到良好的節能效果。

他說，鈦酸鋰儲能系統是採用台灣中油綠能科技研究所研發的鈦酸鋰負極材料進行電池模組製造；具有快速充放電、不燃燒爆炸及耐低溫等特性。除了應用在加油站外，也可裝載於電動巴士、電動汽機車。現在已在爭取台中、台南的特定公車路線試營運。

戴謙表示，台灣中油配合國家政策，希望在3年內於各加油站設置1000座充換電設備。若兩座示範站運作順利，這樣的操作模式很快就可以推展開來，成效會更大。台灣中油更希望與相關業者合作組成「國家隊」，在國際市場上迎接挑戰。