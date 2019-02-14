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多元電力供應 中油首座智慧綠能加油示範站啟用

2019-02-14 19:17中央社 台南14日電

台灣中油14日宣布首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站台南前鋒示範站正式啟...
台灣中油14日宣布首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站台南前鋒示範站正式啟用，中油董事長戴謙（前左）出席，並介紹中油電池如何應用於電動機車。 中央社
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台灣中油首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油示範站，今天在台南市北區前鋒加油站啟用，將提供加油及儲能供電；台灣中油計畫今年在東部及西部再各建一座示範站。

一群賓客今天下午搭乘巴士從台南高鐵站抵達前鋒加油示範站參加啟用典禮時，他們不知道所乘坐的巴士是純電動車輛，電池是台灣中油研發的；中油董事長戴謙開玩笑地說「賓客都不知道自己是白老鼠」。

台南前鋒站啟用典禮由戴謙主持，台南市長黃偉哲、聯華電子榮譽副董事長宣明智等產官學界代表也都出席這場盛會。戴謙說，台灣中油提供多元電力是「先試先行」。

台南前鋒加油站除可讓汽機車加油外，還設有充電樁及Gogoro的電池換置系統，和台灣中油合作的其易電動車科技及唐榮車輛科技的電動機車及電動巴士，全停在會場，讓人眼睛一亮，身材高挑的展場模特兒，也非常吸睛。

台灣中油人員表示，前鋒站集結了屋頂型太陽能及天然氣為進料的燃料電池兩種發電系統，再輔以台電電網，透過釩液流電池及鈦酸鋰電池兩大儲能系統，進行電力消峰填谷調度，以達到節能效果。

台南前鋒站是台灣中油首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站，這座加油站是以節能概念設計的綠建築，也是台灣中油首座設置有空中花園的加油站，如今提供多元電力，也讓前鋒站成為台灣中油開發應用綠能的先鋒。

台灣中油人員說，配合政府能源轉型政策，台灣中油推動智慧綠能加油站，第一階段規劃兩座示範站，兩站設計方式不同；其中嘉義信義示範站以屋頂型太陽能發電系統發電，透過鋰離子電池儲能系統儲能，再以智慧型EMS能源管理系統進行調節，綠能電力幾乎可自給自足。

台南前鋒示範站則採多元電力供應及儲能系統，分為產能、儲能及用能三大部份，不只實現日本藤澤綠能城市微電網概念，達到多元及穩定供電，也可提供加油及電動機車充換電的需求。

台南前鋒站不只呈現未來智慧綠能加油站的規劃藍圖，也充分展現台灣中油面臨轉型的規劃因應能力。

台灣中油首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站台南前鋒示範站14日正式啟用，...
台灣中油首座多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站台南前鋒示範站14日正式啟用，站內設有充電樁，可提供電動機車充電。 中央社
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中油加油站巴士
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