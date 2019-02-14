60多年來首度體驗情人節 阿嬤被送花臉紅紅

2019-02-14 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林家扶中心65歲陳姓阿嬤生平第一次，在今天情人節收到阿公送玫瑰花，掩不住內心歡愉，心情澎湃臉紅紅，雲林縣議員黃凱巧思安排，讓家扶阿公阿嬤共度喜樂情人節，溫馨有趣。

家扶中心督導歐厚成說，65歲的「阿鑾嬤」與阿公許吉雄照顧孫子與癱瘓兒子，阿公操勞也罹患食道癌，阿嬤兩膝蓋退化，一家難得相聚共度情人節，今天受議員黃凱邀請，安排阿公送玫瑰花給阿嬤，象徵一生同甘共苦的誓言，格外溫馨。

黃凱說，情人節不是年輕人的專利，家扶阿公阿嬤相扶相持一生，才是真愛，利用情人節相互感恩更有意義。

虎尾有名的澐軒私藏烘焙坊負責人李壽郎、黃鳳伉儷，在家扶委員吳裕田、蔡銘貴陪同下，與阿公阿嬤們一起提前滾元宵過情人節。黃鳳說，湯圓是用搓的、元宵是用滾的，她特地帶來使用已超過50年的超大篩子，讓大家體驗古早滾元宵的樂趣。

阿公阿嬤一起滾元宵，紅豆餡、芝麻餡、花生餡在篩子上滾上糯米粉，一顆顆飽滿的元宵下鍋，讓大家共享熱騰騰的甜蜜元宵。