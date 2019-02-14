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情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

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60多年來首度體驗情人節 阿嬤被送花臉紅紅

2019-02-14 18:27聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林家扶中心65歲陳姓阿嬤生平第一次，在今天情人節收到阿公送玫瑰花，掩不住內心歡愉，心情澎湃臉紅紅，雲林縣議員黃凱巧思安排，讓家扶阿公阿嬤共度喜樂情人節，溫馨有趣。

家扶中心督導歐厚成說，65歲的「阿鑾嬤」與阿公許吉雄照顧孫子與癱瘓兒子，阿公操勞也罹患食道癌，阿嬤兩膝蓋退化，一家難得相聚共度情人節，今天受議員黃凱邀請，安排阿公送玫瑰花給阿嬤，象徵一生同甘共苦的誓言，格外溫馨。

黃凱說，情人節不是年輕人的專利，家扶阿公阿嬤相扶相持一生，才是真愛，利用情人節相互感恩更有意義。

虎尾有名的澐軒私藏烘焙坊負責人李壽郎、黃鳳伉儷，在家扶委員吳裕田、蔡銘貴陪同下，與阿公阿嬤們一起提前滾元宵過情人節。黃鳳說，湯圓是用搓的、元宵是用滾的，她特地帶來使用已超過50年的超大篩子，讓大家體驗古早滾元宵的樂趣。

阿公阿嬤一起滾元宵，紅豆餡、芝麻餡、花生餡在篩子上滾上糯米粉，一顆顆飽滿的元宵下鍋，讓大家共享熱騰騰的甜蜜元宵。

60歲的葉龍海爺爺還演上一段真情告白，第一次送奶奶玫瑰花，送花者超緊張，受花的嬤則面紅紅，引來全場熱烈掌聲。家扶阿公阿嬤難得歡度情人節，傳遞真愛，感受患難與共的真情溫暖。

雲林家扶中心歡度情人節並提前共度元宵，傳遞真愛，感受患難與共的真情溫暖，場面溫馨...
雲林家扶中心歡度情人節並提前共度元宵，傳遞真愛，感受患難與共的真情溫暖，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
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雲林家扶中心歡度情人節並提前共度元宵，傳遞真愛，感受患難與共的真情溫暖，場面溫馨...
雲林家扶中心歡度情人節並提前共度元宵，傳遞真愛，感受患難與共的真情溫暖，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
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情人節告白專利
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