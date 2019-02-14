每月收到大批50元偽幣 雲林推動多元支付

2019-02-14 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣力推無現金大學生活城，虎尾鎮將率先成為行動支付的領頭羊，今天舉行招商說明會，虎尾鎮長丁學忠強調，虎尾擁有1萬多名學生的國立虎尾科技大學，虎尾商圈也全力支持，未來不論使用哪家信用卡，食衣住行都可暢行無阻，店家也不會再錯失任何生意上門。

鎮長丁學忠說，雲林目前有虎科大、雲林科技大學、環球科技大學，虎科使用一卡通，雲科和環球則用悠遊卡，加上一般消費者及外籍旅客持有的各式金融卡、信用卡，林林總總，不但店家無法接受所有信用卡，常因無法刷卡而讓上門生意飛走，對消費者也有諸多不便，未來如何整合才可為業者和消費者創造多贏。

雲林縣府計畫處資訊管理科長林欣生表示，無現金大學生活城的概念，是由政府以優惠方式，將智慧設備導入大學周遭的商圈，推廣多元支付的概念，未來只要下載手機APP，消費暢行無阻，可便利店家供銷管理，包括外籍旅客在內的廣大消費族群，也可享受智慧消費的樂趣，達到公部門、店家及消費者3贏局面。

除了消費方便，多元動支付更可防止偽幣流竄，尤其目前50元偽幣充斥，虎尾一家鍋貼連鎖店負責人就說，有時一個月收到上千元的50元偽幣，造成店家無形負擔，一旦用行動支付，就可免去這些困擾。