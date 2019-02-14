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每月收到大批50元偽幣 雲林推動多元支付

2019-02-14 17:07聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣力推無現金大學生活城，虎尾鎮將率先成為行動支付的領頭羊，今天舉行招商說明會，虎尾鎮長丁學忠強調，虎尾擁有1萬多名學生的國立虎尾科技大學，虎尾商圈也全力支持，未來不論使用哪家信用卡，食衣住行都可暢行無阻，店家也不會再錯失任何生意上門。

鎮長丁學忠說，雲林目前有虎科大、雲林科技大學、環球科技大學，虎科使用一卡通，雲科和環球則用悠遊卡，加上一般消費者及外籍旅客持有的各式金融卡、信用卡，林林總總，不但店家無法接受所有信用卡，常因無法刷卡而讓上門生意飛走，對消費者也有諸多不便，未來如何整合才可為業者和消費者創造多贏。

雲林縣府計畫處資訊管理科長林欣生表示，無現金大學生活城的概念，是由政府以優惠方式，將智慧設備導入大學周遭的商圈，推廣多元支付的概念，未來只要下載手機APP，消費暢行無阻，可便利店家供銷管理，包括外籍旅客在內的廣大消費族群，也可享受智慧消費的樂趣，達到公部門、店家及消費者3贏局面。

除了消費方便，多元動支付更可防止偽幣流竄，尤其目前50元偽幣充斥，虎尾一家鍋貼連鎖店負責人就說，有時一個月收到上千元的50元偽幣，造成店家無形負擔，一旦用行動支付，就可免去這些困擾。

虎科大附近的商圈內店家都躍躍欲試，王家鴨肉麵線店長王振龍說，未來如果廣用Apple-Pay等手機付款，連吃小吃、點心都能一卡或一機搞定，消費者和店家都方便。虎尾魅力商圈理事長程素鳳也說，虎尾的生活機能較其他地區完善，所以最適合計畫推行，他們也支持複合型的行動支付。

虎尾鎮今天召開招商說明會，將率先成為雲林縣行動支付的領頭羊，率先推動複合式行動支...
虎尾鎮今天召開招商說明會，將率先成為雲林縣行動支付的領頭羊，率先推動複合式行動支付，讓消費者更方便，店家更有保障。記者蔡維斌／攝影
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50元偽幣充斥，店家每每得查看浮印標誌，方可辨真偽，真不方便。記者蔡維斌／攝影
50元偽幣充斥，店家每每得查看浮印標誌，方可辨真偽，真不方便。記者蔡維斌／攝影
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50元偽幣充斥，店家每每得查看浮印標誌，方可辨真偽，真不方便。記者蔡維斌／攝影
50元偽幣充斥，店家每每得查看浮印標誌，方可辨真偽，真不方便。記者蔡維斌／攝影
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虎尾鎮今天召開招商說明會，將率先成為雲林縣行動支付的領頭羊，率先推動複合式行動支...
虎尾鎮今天召開招商說明會，將率先成為雲林縣行動支付的領頭羊，率先推動複合式行動支付，讓消費者更方便，店家更有保障。記者蔡維斌／攝影
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未來只有一卡或手機就可付款，既可防止收到偽幣也不會錯失任何生意。記者蔡維斌／攝影
未來只有一卡或手機就可付款，既可防止收到偽幣也不會錯失任何生意。記者蔡維斌／攝影
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銅幣真假難分，有店家每月就收到上千元50元偽幣，帶來損失，因而大力支持多元支付。...
銅幣真假難分，有店家每月就收到上千元50元偽幣，帶來損失，因而大力支持多元支付。記者蔡維斌／攝影
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大學生一卡通虎尾科技大學
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