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偏鄉警員篤信關聖帝君許願獲神助 去年勇奪241支嘉獎

2019-02-14 16:34聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣布袋警分局轄區偏鄉義竹鄉某派出所警員「阿財」，返鄉服務10年半，篤信關聖帝君，2013年與好友到大林鎮聖賢宮參拜關聖帝君，上香祈求帝君保佑功獎維持70支以上，結果該年度拿77支，去年更破紀錄獲241支嘉獎，分局排名奪冠，辦案績效有如神助。

「阿財」為辦案需要，不便透露姓名及服務單位，他說，他是東石鄉人，明新科大自動控制系畢業，服完兵役，考取警察特考班，分派回家鄉服務，至今10年半，去年拿下袋警分局破紀錄241支嘉獎，受長官同事肯定讚揚，他說，追求關聖帝君精神，工作全力以赴，才能屢屢破案拿績效。

「阿財」報到初期雖認真，辦案績效卻不如預期，經在新北市三峽警分局任職的哥哥指導辦案技巧，2012年功獎獲76支，名列前茅，隔年他跟好友到聖賢宮參拜關聖帝君，上香祈求帝君保佑功獎維持70支以上，結果該年度獲77支，2014年再向關聖帝君答謝，許下當年度拿100支功獎願望，結果年底結算獲得103支。

「阿財」2016、2017年度功獎各有150多支，去年5月再到聖賢宮參拜抽籤，許下全年200支功獎心願，雖然同事長官不看好其許下的目標，但「阿財」去年卻獲241支嘉獎，贏得長官同仁稱讚；布袋警分局轄區全縣人口最少、治安最單純，警方說，1年功獎破百就很不簡單，表現最佳者去年才120支功獎，「阿財」績效主要來自緝毒及抓通緝犯，刑警隊長林志鴻鼓勵「阿財」到刑警隊，他說「阿財」工作認真，常犧牲假期佈線埋伏，是辦案團隊好夥伴。

嘉義縣布袋警分局轄區偏鄉義竹鄉某派出所警員「阿財」，篤信關聖帝君，2013年與好...
嘉義縣布袋警分局轄區偏鄉義竹鄉某派出所警員「阿財」，篤信關聖帝君，2013年與好友到大林鎮聖賢宮參拜關聖帝君，上香祈求帝君保佑功獎維持70支以上，結果該年度拿77支，去年更破記錄獲241支嘉獎，辦案績效有如神助。記者魯永明／翻攝
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