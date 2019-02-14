安全浪漫情人節 嘉縣衛生局在大學設保險套販賣機

2019-02-14 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今天情人節，嘉義縣衛生局在轄區吳鳳科技大學、稻江管理學院、中正大學及嘉義大學等4所校園，設置保險套販賣機，衛生局長祝年豐呼籲年輕情人們，在浪漫氣氛下愛得盡興，更要保護彼此感染愛滋及性病風險。

衛生局說，情人節到來，各式各樣情人節活動如火如塗的展開，在如此氛圍下，情人間易衝動發生性行為，但為愛護彼此，應主動要求伴侶，性行為時應全程戴保險套，降低感染愛滋疾病的風險。

疾病管制署資料顯示，愛滋病傳播以不安全性行為為主，並以年輕族群及男男間性行為者為主。去年嘉義縣新通報愛滋感染者共3例，其中以20至35歲為主;透過同性間不安全性行為感染比例最高，與去年同期相比減少2人。

衛生局提醒民眾如有高風險性行為，可至轄區三大醫院及衛生局（所）接受匿名篩檢服務，期能早期發現早期治療，杜絕社區感染蔓延，局長祝年豐說，預防感染愛滋病謹記，避免參加轟趴、性派對，或有多重性伴侶等危險性行為；不與性生活史不明對象發生性行為。

發生性行為要全程使用保險套及水性潤滑液；拒絕使用成癮性藥物；謹慎選擇網路交友對象；若發生未使用保險套不安全性行為，可在暴露後72小時，至提供「非職業暴露愛滋病毒後預防性投藥」指定醫院：嘉義長庚醫院、嘉義基督教醫院及台中榮民總醫院嘉義分院，經醫師評估，接受自費抗愛滋病毒預防性投藥，減少感染風險。