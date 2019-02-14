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影／台南聖母廟迓春牛 100分鐘煙火不間斷

2019-02-14 15:54聯合報 記者邵心杰╱即時報導

一年一度的台南正統鹿耳門聖母廟花火迎春迓春牛遊行及高空煙火秀，訂於後天（周六）登場，聖母廟主委王明義說，當天上午春牛遊府城，傍晚返回土城踩街遊行，晚間鞭春牛、搶春牛，12門炸蜂炮及兩梯次高空煙火，精彩刺激，長達100分鐘煙火秀絕無冷場。

今年聖母廟花火迎春民俗系列活動將於2月16日登場，預計當日上午10時起至晚間11時30日止，除了鞭春牛、搶春牛，及炸蜂炮、高空煙火之外，結合各學校、民間團體等民俗、休閒及藝文表演活動，就是要讓台南市民嗨翻天。

市府民政局副局長林振祿說，搬到台南近30年，每年元宵節最期待的事，就是參與下統鹿耳門聖母廟迓春牛及高空煙火秀，舉辦迄今已超過30年以上的歷史了。他提醒，民眾參與炸蜂炮，觀看高空煙火時，務必要有安全防護的穿著及注意眼睛的防護，而且記得提前入場，以免塞車

主委王明義說，當天上午10時土地公在東門城祭神，春牛遊府城到延平郡王祠，下午1時起在廟前廣場有猜燈謎及精彩藝文活動。晚間6時踩街遊行出發，6時50分更有無人機表演，8時20分鞭春牛、搶春牛，8時30分啟炮開幕，12門炸蜂炮及兩梯次高空煙火，長達100分鐘絕無冷場。

台南市警三分局指出，當天動員警、民力300多人，傍晚5時起陸續在周邊各路口實施管制，5時30分開始全面 制汽車進入土城聖母廟廣場。警方呼籲民眾注意行車動線，配合管制疏導，以利車流順暢。

今年正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀，預計有12門炸蜂炮及兩梯次高空煙火，長達100分...
今年正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀，預計有12門炸蜂炮及兩梯次高空煙火，長達100分鐘煙火秀，精彩可期。記者邵心杰／攝影
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消防局提醒參與炸蜂炮民眾，穿著標準安全防護措施，才能玩的開心又安心。記者邵心杰／...
消防局提醒參與炸蜂炮民眾，穿著標準安全防護措施，才能玩的開心又安心。記者邵心杰／攝影
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摸牛頭，子孫會出頭，摸牛角，財產穩篤篤…，台南正統鹿耳門聖母廟主委王明義念順口溜...
摸牛頭，子孫會出頭，摸牛角，財產穩篤篤…，台南正統鹿耳門聖母廟主委王明義念順口溜，說明摸春牛會大吉大利。記者邵心杰／攝影
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煙火秀元宵節塞車
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