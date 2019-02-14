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朴子配天宮活動請帖搞烏龍 市長姓名誤為董事長

2019-02-14 11:38聯合報 記者魯永明╱即時報導

國內唯一擁有清朝皇帝「御賜燈花」嘉義縣朴子市配天宮，新春舉辦御賜燈花活動。記者魯...
國內唯一擁有清朝皇帝「御賜燈花」嘉義縣朴子市配天宮，新春舉辦御賜燈花活動。記者魯永明／翻攝
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國內唯一擁有清朝皇帝「御賜燈花」嘉義縣朴子市配天宮，新春舉辦御賜燈花活動，印製請帖及文宣出現烏龍，市長吳品叡姓名誤為配天宮董事長黃清田，朴子在地議員黃嫈珺上午在臉書貼出烏龍請帖照片，痛批「廟方欺負人到底，市長當選人是叫黃清田嗎?」還為廟方除夕夜開廟門前，未邀市長致詞抱屈「都幾歲了還玩這種把戲！」

黃清田說，請帖因廠商校對疏忽，造成市長姓名錯誤，緊急重印補寄，以縣長翁章梁、市長吳品叡及配天宮董監事共同署名；除夕夜開廟門因時辰到，來不及邀市長致詞，開完廟門發紅包發財金，有請市長致詞。

吳品叡說，開廟門邀來賓致詞是廟方權利，尊重廟方安排，開完廟門董事長有邀她致詞，她對此事不在意，但有許多市民疑惑問她「廟方為何未請妳致詞?」，對請帖市長姓名烏龍，她強調，她在意是如何讓朴子更好，大家都希望配天宮好，管理更周延，請帖錯誤應由廟方檢討。

黃嫈珺說，從她2010當議員， 每年除夕夜參加開廟門，傳統由縣長及市長以父母官身分向市民問好！今年在眾目睽睽下，配天宮董事長卻技術性不讓市長吳品叡致詞，找立委蔡易餘立委、副議長陳怡岳、第三位縣長翁章梁向鄉親問好?直接把市長晾在旁邊。　

市長早在第一時間站在舞台等候，忽然被以前三位貴賓致詞太長為由，沒多餘時間可以讓市長致詞，直接進入開廟門儀式。「今天我又看到網友提供請帖，簡直欺負人到底，市長當選人叫黃清田嗎？把巿民當作笨蛋，搞這種小動作自high ，市長吳品叡贏了將近四千票，你們這些大人們就接受這個事實可以嗎！」。

配天宮是朴子信仰中心，清乾隆諭旨敕賜「配天宮」，因王得祿將軍護駕有功，讓配天宮擁有皇帝「御賜燈花」，白天園林、晚上燈花，每年過年配天宮妝點美麗媽祖廟。

嘉義縣朴子市配天宮新春舉辦御賜燈花活動，印製請帖及文宣出現烏龍，市長吳品叡姓名誤...
嘉義縣朴子市配天宮新春舉辦御賜燈花活動，印製請帖及文宣出現烏龍，市長吳品叡姓名誤為配天宮董事長黃清田，朴子在地議員黃嫈珺臉書貼出烏龍請帖照片，痛批廟方欺負人到底。圖／擷取自黃嫈珺臉書
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