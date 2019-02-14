情人節送洋桔梗給夫人 翁章梁提醒「今天記得安太座」

2019-02-14 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



新港鄉洋桔梗品種與品質優異，加上技術精良，管理企業化，深獲日本消費市場喜愛。記者謝恩得／翻攝 分享 facebook

今天是西洋情人節，嘉義縣長翁章梁關心新港鄉很有競爭力的洋桔梗產業，翁章梁要大家不要忘了對所愛的人說聲「我愛妳」，他下田採摘、挑選、剪枝、裝束送給夫人劉莉英，洋桔梗花語「真誠的愛」，平常略顯嚴肅的翁章梁也開起玩笑說，「今天記得安太座。」

翁章梁由嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、新港鄉農會總幹事陳永華等人陪同，走訪新港鄉洋桔梗花田關切花奔產業現況，並前往溪北集貨場了解桔梗花的分級、保鮮處理、冷藏與運輸作業，關切花卉市場、價格與栽種技術問題。

新港洋桔梗在日本市場一枝獨秀，冬季外銷供不應求，翁章梁認為農業單位積極輔導、技術精進及花農的自我成長與學習，都是優質產業不可或缺的先決條件。他指出，新港洋桔梗是全國第一個取得國際認證的花卉產銷班，不但是傳統農業轉型精緻農業的優質範例，也在地方觀光、宗教與文化發展扮演重要的角色。

縣府表示，新港洋桔梗產業栽植面積16公頃，占全國總面積30％，目前有2個花卉產銷班、40位班員，單一產銷班年產值1500萬元以上。台灣每年銷往日本的洋桔梗數量有320萬株，品種28種，新港就占了80萬株，日本最新品種試驗圃甚至指定在新港鄉進行培育。

另外，近年來拜媽祖的信徒不約而同的都選用洋桔梗獻花，也讓洋桔梗多了「媽祖花」美名。