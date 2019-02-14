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情人節送洋桔梗給夫人 翁章梁提醒「今天記得安太座」

2019-02-14 10:01聯合報 記者謝恩得╱即時報導

新港鄉洋桔梗品種與品質優異，加上技術精良，管理企業化，深獲日本消費市場喜愛。記者...
新港鄉洋桔梗品種與品質優異，加上技術精良，管理企業化，深獲日本消費市場喜愛。記者謝恩得／翻攝
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今天是西洋情人節，嘉義縣長翁章梁關心新港鄉很有競爭力的洋桔梗產業，翁章梁要大家不要忘了對所愛的人說聲「我愛妳」，他下田採摘、挑選、剪枝、裝束送給夫人劉莉英，洋桔梗花語「真誠的愛」，平常略顯嚴肅的翁章梁也開起玩笑說，「今天記得安太座。」

翁章梁由嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、新港鄉農會總幹事陳永華等人陪同，走訪新港鄉洋桔梗花田關切花奔產業現況，並前往溪北集貨場了解桔梗花的分級、保鮮處理、冷藏與運輸作業，關切花卉市場、價格與栽種技術問題。

新港洋桔梗在日本市場一枝獨秀，冬季外銷供不應求，翁章梁認為農業單位積極輔導、技術精進及花農的自我成長與學習，都是優質產業不可或缺的先決條件。他指出，新港洋桔梗是全國第一個取得國際認證的花卉產銷班，不但是傳統農業轉型精緻農業的優質範例，也在地方觀光、宗教與文化發展扮演重要的角色。

縣府表示，新港洋桔梗產業栽植面積16公頃，占全國總面積30％，目前有2個花卉產銷班、40位班員，單一產銷班年產值1500萬元以上。台灣每年銷往日本的洋桔梗數量有320萬株，品種28種，新港就占了80萬株，日本最新品種試驗圃甚至指定在新港鄉進行培育。

另外，近年來拜媽祖的信徒不約而同的都選用洋桔梗獻花，也讓洋桔梗多了「媽祖花」美名。

翁章梁說，「農業可以很不一樣」，他將成立「新農業發展委員會」，推出整合農力、科技農業、扶助小農、活絡產銷等4大政策，每年也將提撥1億元經費至「嘉義縣農業發展基金」，要創造精品農業讓台灣看到嘉義，創意農業讓世界看到嘉義。

花姿招展的洋桔梗適合情人節送花。記者謝恩得／翻攝
花姿招展的洋桔梗適合情人節送花。記者謝恩得／翻攝
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今天西洋情人節，縣長翁章梁（右）送洋桔梗給夫人劉莉英。記者謝恩得／翻攝
今天西洋情人節，縣長翁章梁（右）送洋桔梗給夫人劉莉英。記者謝恩得／翻攝
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縣長翁章梁（左六）關心新港鄉最具競爭力的洋桔梗產業。記者謝恩得／翻攝
縣長翁章梁（左六）關心新港鄉最具競爭力的洋桔梗產業。記者謝恩得／翻攝
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台灣每年銷往日本的洋桔梗數量有320萬株，品種28種，新港就占了80萬株。。記者...
台灣每年銷往日本的洋桔梗數量有320萬株，品種28種，新港就占了80萬株。。記者謝恩得／翻攝
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縣長翁章梁（左）下田採摘、挑選、剪枝、裝束送給夫人劉莉英。記者謝恩得／翻攝
縣長翁章梁（左）下田採摘、挑選、剪枝、裝束送給夫人劉莉英。記者謝恩得／翻攝
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翁章梁
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