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美國人當農夫 教英文也種菜

2019-02-13 23:09聯合報 記者謝恩得／嘉義縣報導

在台定居的美籍安東尼（中）和友人克里斯（右），認同邑米社大理事長吳孟昆（左）推行...
在台定居的美籍安東尼（中）和友人克里斯（右），認同邑米社大理事長吳孟昆（左）推行的友善和循環農業，還當農夫種水耕蔬菜。 記者謝恩得／攝影
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美國農夫賣菜！來台定居的美籍男子安東尼（英譯），很認同邑米社區大學友善農業和循環經濟的理念，除了教英文，更在農場種水耕蔬菜，從栽種到行銷一手包辦。嘉義子弟台北市政府副發言人陳冠廷還特別在臉書介紹來自弱勢家庭安東尼打拚的故事，盛讚他是很成功的公民老師。

邑米社區大學在嘉義縣中埔鄉的有機生態教學農場，近來不少中外團體參訪，想了解農場進行的水耕蔬菜、魚菜共生、黑水虻分解廚餘等循環農業，其中有兩名美國人安東尼和克里斯，詳細向外賓解說，原來他們已經在農場從事水耕蔬菜3個多月，安東尼也到偏鄉小學教英文，並融合食農教育

安東尼的太太是台灣人，這幾年他們到嘉義定居，他對環保議題很有興趣，從小也喜歡植物，友人克里斯介紹他認識邑米社大理事長吳孟昆，發現理念很契合，兩人決定當起農夫，借社大農場的網室栽種水耕蔬菜，安東尼說，投入友善耕種是為了孩子和家人，也期待更多人重視環保議題。

安東尼先到邑米社大上課學習，從培育菜苗到收成、包裝，他曾從事貿易業，載著兩大箱水耕蔬菜四處開發行銷，並架設臉書Formosa Greens（樂菲園），如今有固定通路，有些醫生很喜歡他種的菜。

安東尼看到農場後方的小溪流，1年有一半時間水量豐沛，但卻被垃圾等汙染，最近還發起希望相關單位重視並整治。

社區大學食農教育經濟
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