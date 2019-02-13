龍崎牛埔有地下水 環團憂汙染

台灣水資源保育聯盟等環團進行龍崎牛埔地下水調查，昨公布調查結果，認為該地存有豐沛地下水。 圖／台灣水資源保育聯盟提供 分享 facebook

去年12月台南市政府發放歐欣水土保持計畫施工許可，雖已停工但仍具法律效力，台灣水資源保育聯盟等環團進行龍崎牛埔地下水調查，昨公布調查結果，認為地底下存在豐沛地下水，要求經濟部撤銷歐欣水保計畫不可再展延。歐欣公司表示，該鑿井位置非位於「龍崎無毒事業廢棄物處理中心」廠區，與本案無關。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，為了證明此區域有地下水，這次募資在歐欣場址西北邊約200公尺處，鑿設簡易觀測井鑽井35公尺深，汲水後發現有地下水迅速補注入觀測井管內，研判井下約19米有受壓含水層，地下水層可能有9米厚。

陳椒華表示，目前裝設自動連續水位檢測儀，每10分鐘量測地下水位一次，水位有上下起伏現象，證明地下水有受地潮影響。台大地質系教授陳文山表示，鑽井後發現該地區充滿斷層剪切構造,，研判歐欣場址有龍船斷層經過，寬度至少有300公尺寬，若加上地下水層，往後若掩埋廢棄物，將有水汙染的疑慮。

歐欣公司表示，92、99年環評報告時皆曾實地調查、鑽孔探測地下50公尺深，但依據觀測結論，並無查獲地下水，但公司仍納入做水土保持邊坡穩定之保守設計。針對環團提出的水汙染疑慮，未來將以「零排放」為目標，回收使用。