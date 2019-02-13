夜遊山村老街賞燈 梅山太平元宵燈節搓元宵看光影藝術

2019-02-13 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



夜遊山村老街，感受悠遊山林間的舒暢快意。圖／阿里山管理處提供 分享 facebook 玩太平雲梯，老街看燈會，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將於2月16日下午4點起在嘉義梅山太平地區，以「一抹紅韻」為主題，營造專屬太平元宵節的山村老街燈會。

今年的主燈延續國際裝置藝術家王文志老師的「文昌鳳舞耀太平」作品，座落於太平社區制高點「三元宮」廣場前，在上山途中的36彎即能遠眺此氣勢磅礡的光影藝術，搭配老街上大紅燈籠高掛及動態繽紛燈光，享受不一樣的燈會。感受悠遊山林間的舒暢快意。

太平燈節邀請遊客上山過節，賞燈（包括老街主題燈區和雲梯夜景）、猜燈謎、吃元宵，現場也為遊客準備在地蜜香紅茶與體驗茶席，體驗元宵小過年的喜慶氛圍。16日下午活動有「百人搓元宵」，社區媽媽們指導大家將餡料放進竹篩裡，用滾動的方式讓餡料沾滿糯米粉，百人一起動手搖竹篩，餡料就會沾滿糯米粉，成為一顆顆紮實的節慶美食「元宵」。