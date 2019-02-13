夜遊山村老街賞燈 梅山太平元宵燈節搓元宵看光影藝術
玩太平雲梯，老街看燈會，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將於2月16日下午4點起在嘉義梅山太平地區，以「一抹紅韻」為主題，營造專屬太平元宵節的山村老街燈會。
今年的主燈延續國際裝置藝術家王文志老師的「文昌鳳舞耀太平」作品，座落於太平社區制高點「三元宮」廣場前，在上山途中的36彎即能遠眺此氣勢磅礡的光影藝術，搭配老街上大紅燈籠高掛及動態繽紛燈光，享受不一樣的燈會。感受悠遊山林間的舒暢快意。
太平燈節邀請遊客上山過節，賞燈（包括老街主題燈區和雲梯夜景）、猜燈謎、吃元宵，現場也為遊客準備在地蜜香紅茶與體驗茶席，體驗元宵小過年的喜慶氛圍。16日下午活動有「百人搓元宵」，社區媽媽們指導大家將餡料放進竹篩裡，用滾動的方式讓餡料沾滿糯米粉，百人一起動手搖竹篩，餡料就會沾滿糯米粉，成為一顆顆紮實的節慶美食「元宵」。
當天晚會將有太平國小竹樂團及梅山文教基金會歆月二胡團現場表演，主燈點燈儀式預定晚間6時30分舉行，點燈儀式後，三元宮精心準備平安福壽粥，讓遠道而來的遊客們可以享受熱騰騰的節日食品。更多活動精彩內容，至阿里山管理處觀光旅遊網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」FB粉絲專頁查詢。
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